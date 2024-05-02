عاجل.. بشرى للطلاب بخصوص القبول بالجامعات ابتداءً من العام المقبل

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أصدر مجلس شؤون الجامعات، قرارًا يقضي بفتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة في الجامعات الحكومية من مناطق المملكة كافة، دون حصرها على المنطقة الإدارية التي تتبع لها الجامعة.

ومن المقرر أن يتم تطبيق القرار ابتداءً من العام الدراسي القادم 1446هـ.





الهدف من القرار



ويهدف القرار إلى تمكين الطلاب والطالبات من البحث عن المسارات العلمية المناسبة لهم، وتوفير فرص المنافسة العادلة على المقاعد الجامعية في كل الجامعات الحكومية حول المملكة.كما يأتي قرار المجلس ضمن منظومة القرارات والتشريعات التطويرية التي يعمل المجلس على إقرارها بالتنسيق مع الجامعات، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.