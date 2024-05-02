أعلاها مكة.. ارتفاع درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
* درجات الحرارة العظمى وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 38 درجة في مكة المكرمة، وأقلها 11 درجات في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 36 درجة في جازان، و35 في القنفذة، و34 في جدة والعلا ونجران، و33 في المدينة المنورة، و28 في الرياض.
* درجات الحرارة الصغرىأما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 11، والباحة 13، أبها والطائف 15، وطريف 16، والقريات وبريدة 18 درجة مئوية.