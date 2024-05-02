أعلاها مكة.. ارتفاع درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 38 درجة في مكة المكرمة، وأقلها 11 درجات في السودة بعسير.وأضاف أنه سجل اليوم، 36 درجة في جازان، و35 في القنفذة، و34 في جدة والعلا ونجران، و33 في المدينة المنورة، و28 في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة 11، والباحة 13، أبها والطائف 15، وطريف 16، والقريات وبريدة 18 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.