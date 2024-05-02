الخميس، 23 شوال 1445 ، 02 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أعلاها مكة.. ارتفاع درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 38 درجة في مكة المكرمة، وأقلها 11 درجات في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 36 درجة في جازان، و35 في القنفذة، و34 في جدة والعلا ونجران، و33 في المدينة المنورة، و28 في الرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 11، والباحة 13، أبها والطائف 15، وطريف 16، والقريات وبريدة 18 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

اقرأ أيضا

سارع بالتقديم.. السوق المالية تُعلن بدء التسجيل في برنامج التدريب التعاوني

عاجل.. بشرى للطلاب بخصوص القبول بالجامعات ابتداءً من العام المقبل

لمدة 3 أيام.. بدء آخر إجازة مطولة في العام الدراسي

عاجل.. أمطار رعدية وسيول وبرد ورياح متربة على الرياض والشرقية وهذه المناطق

الأرصاد: أمطار ورياح نشطة وسيول وبرد على ثلاث مناطق

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف 12:10 م الأربعاء، 01 مايو 2024

أعلاها 39 بشرورة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف 1:58 م الإثنين، 08 أبريل 2024

29 رمضان.. شرورة "نجران" تُسجل أعلى درجة الحرارة اليوم بـ 39 مئوية

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف 4:47 م الجمعة، 05 أبريل 2024

27 رمضان.. مكة تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 38 مئوية

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف 1:47 م الخميس، 04 أبريل 2024

25 رمضان.. مكة تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 38 مئوية