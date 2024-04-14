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استئناف العمل بالبنوك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

القطاع الخاص والبنوك
البنوك
أ أ
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استأنفت البنوك والمؤسسات المالية بالمملكة عملها، اليوم الأحد، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك التي بدأت الخميس 25 رمضان 1445هـ/ 4 من إبريل 2024م. اضافة اعلان
كما استؤنفت اليوم التداولات بسوق الأسهم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

القطاع الحكومي

إلى ذلك، من المقرر أن يستأنف العاملون بالقطاع الحكومي عملهم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر غدًا الاثنين.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، "أن الجهات الحكومية المشمولة باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية تطبق ما ورد في المادة (127) الفقرة (ج)، والتي نصت على أن تبدأ عطلة عيد الفطر من اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال".

إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي

فيما حددت الوزارة موعد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي، لمدة 4 أيام.
وبدأت الإجازة بنهاية عمل يوم الاثنين 29 من رمضان 1445 هـ 8 من إبريل 2024، وتستمر لمدة 4 أيام.

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