عاجل.. حصول المتقاعدين على راتبين خلال 5 أيام هل يؤثر على استحقاق حساب المواطن؟

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أثار حصول المتقاعدين المشمولون بنظامَي التقاعد المدني والعسكري على راتبي شهري إبريل ومايو في غضون أيام قليلة، مخاوف من تأثير ذلك على استحقاق دعم حساب المواطن.





توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية



هل يؤثر الراتب التقاعدي على حساب المواطن؟



وعليكم السلام، يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دورياً لكل دفعة، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦ https://t.co/IhkLFAlJXW ⁩، نسعد بخدمتك May 1, 2024

الحد المانع من حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

