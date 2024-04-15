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عاجل.. لهذا السبب.. ارتفاع أسعار العقارات بالمملكة خلال الربع الأول من 2024

عقارات
عقارات
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ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة بنسبة 0.6% في الربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي، مقارنة بالربع الأول من عام 2023. اضافة اعلان
وسجل القطاع السكني ارتفاعًا 1.2%  متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2%، ونظرًا لثقل وزن القطاع السكني في المؤشر العام، فقد كان لـه تـأثير كبيـر فـي ارتفاع المؤشر العام، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
بينما انخفضت أسعار كل من عقارات القطاع التجاري بنسبة 0.5% وعقارات القطاع الزراعي بنسبة .0.1%. 
ومن بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.8%، في حين انخفضت أسعار كل من: العمائر السكنية بنسبة 0.2%، والفلل بنسبة 2.3% والبيوت بنسبة 1.6%.
من جانب آخر فقد انخفضت أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 0.5 %، متأثرًا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.5%، وكذلك أسعار المعارض التجارية بنسبة 1.1%، في حين استقرت أسعار العمائر التجارية والمراكز التجارية في الربع الأول 2024م ولم تسجل أي تغير يذكر.
وسجل القطاع الزراعي انخفاضًا بنسبة 0.1% نتيجة انخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.1%.

ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 0.3% في الربع الأول من عام 2024 على أساس ربع سنوي 

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من عام 2024م مقارنة بالربع السابق الربع الرابع من عام 2023.
وتأثر مؤشر العقارات الربعي بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 0.4% متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية التي ارتفعت بنسبة 0.4%.
ومن بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.7% وفي المقابل، انخفضت أسعار العمائر بنسبة 0.2 والفلل بنسبة 0.4% والبيوت بنسبة 1.0%.
في حين سجلت أسعار القطاع التجاري استقرار ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، وذلك لانخفاض أسعار المعارض التجارية بنسبة 0.3%، في حين استقرت أسعار قطع الأراضي التجارية والعمائر والمراكز التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر بالربع الأول 2024.
من ناحية أخرى، استقرت أسعار القطاع الزراعي ولم تسجل أي تغير يذكر في الربع الأول 2024م.


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