أكثر من 6 ملايين طالب يستأنفون الفصل الدراسي الثالث.. والاختبارات الأحد

يعود أكثر من 6 ملايين من طلاب وطالبات التعليم العام، إلى مقاعد الدراسة اليوم الاثنين، لاستئناف الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1445هـ، آخر الفصول الدراسية لهذا العام.
ويأتي ذلك بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك، التي استمرت لمدة 17 يومًا من 18 رمضان إلى 5 من شوال.
وتتبقى خلال الفصل الدراسي الثالث إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ من الخميس 144/10/23هـ، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 144/10/24هـ.
ومن المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.
مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثالث إلى ذلك، أعلنت وزارة التعليم، مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثالث للطلاب والطالبات، للعام الدراسي الحالي 1445هـ. بمدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة.
وأكدت وزارة التعليم، على مدارس التعليم العام للبنين والبنات بالمراحل الدراسية الثلاث، أهمية تنفيذ اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث اعتبارًا من الأحد القادم ولمدة خمسة أيام.
ويؤدي أكثر من 6 ملايين في مختلف الصفوف بدءًا من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي، الاختبارات في أكثر من 33 ألف مدرسة على مستوى المملكة.
وشددت الوزارة، على ضرورة أن تكون الاختبارات خلال الحصص الدراسية المعتادة، دون أن يكون هناك إخلال بسير الدراسة مع الرصد اليومي للنتائج في نظام "نور" الإلكتروني ورصد حالات الغياب.