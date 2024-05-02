عاجل.. استعلم الآن.. إعلان نتيجة أهلية حساب المواطن الدفعة 78 - شهر مايو

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أعلن حساب المواطن، نتائج الأهلية للدورة 78 (شهر مايو 2024).

وأتاح البرنامج التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (من هنا).

pic.twitter.com/PThvnJCqLI صدرت نتائج الأهلية للدورة 78 (شهر مايو 2024)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://t.co/bEbxEIocz6 May 2, 2024

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن برقم الهوية



أسباب عدم أهلية حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن



موعد إيداع حساب المواطن

