راتب وبدل سكن وتأمين.. تفاصيل التقديم على وظائف وزارة الخارجية

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أعلنت وزارة الخارجية، عن توفر وظائف تعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في بعثات المملكة في الخارج، وذلك وفق التفاصيل التالية:





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