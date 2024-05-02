راتب وبدل سكن وتأمين.. تفاصيل التقديم على وظائف وزارة الخارجية

أ أ
أعلنت
وزارة الخارجية، عن توفر وظائف تعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في
بعثات المملكة في الخارج، وذلك وفق التفاصيل التالية:
المسميات
الوظيفية-
مشرف مباني
التخصصات1 -
الهندسة المدنية.
2 - الهندسة الكهربائية.
3 - الهندسة الميكانيكية.
- أو ما يعادلهم.
الشروط-
أن لا يقل التقدير عن جيد جدًا.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- أن يتعهد خطيًا بمباشرة مهام عمله لدى البعثات في الخارج.
- إذا كان المؤهل من خارج المملكة يتم معادلته من الجهة المختصة.
- إجادة اللغة الإنجليزية بما يوافق 5 في اختبار ILETS أو لغة البلد المضيف.
- أن لا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- أن يكون حاصلاً على الدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة وفق التخصصات المطلوبة.
المزايا
الوظيفية1 -
بدل نقل.
2 - بدل سكن.
3 - تأمين طبي.
4 - تذاكر سنوية.
5 - بدل اغتراب.
6 - أجر شهري.
7 - بدل رسوم مدارس للأبناء في الخارج.
8 - بدلات أخرى.