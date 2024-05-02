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راتب وبدل سكن وتأمين.. تفاصيل التقديم على وظائف وزارة الخارجية

ف3433
وظائف وزارة الخارجية
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أعلنت وزارة الخارجية، عن توفر وظائف تعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في بعثات المملكة في الخارج، وذلك وفق التفاصيل التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية

- مشرف مباني

التخصصات

1 - الهندسة المدنية.
2 - الهندسة الكهربائية.
3 - الهندسة الميكانيكية.
- أو ما يعادلهم.

الشروط

- أن لا يقل التقدير عن جيد جدًا.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- أن يتعهد خطيًا بمباشرة مهام عمله لدى البعثات في الخارج.
- إذا كان المؤهل من خارج المملكة يتم معادلته من الجهة المختصة.
- إجادة اللغة الإنجليزية بما يوافق 5 في اختبار ILETS أو لغة البلد المضيف.
- أن لا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- أن يكون حاصلاً على الدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة وفق التخصصات المطلوبة.

المزايا الوظيفية

1 - بدل نقل.
2 - بدل سكن.
3 - تأمين طبي.
4 - تذاكر سنوية.
5 - بدل اغتراب.
6 - أجر شهري.
7 - بدل رسوم مدارس للأبناء في الخارج.
8 - بدلات أخرى.

طريقة التقديم

يبدأ التقديم اليوم الخميس 1445/10/23هـ (الموافق: 2024/5/2م) من خلال الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الخميس 1445/11/1هـ (الموافق: 1445/5/9م).


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