آخر إجازة مطولة للطلاب في الفصل الدراسي الثالث

يتضمن الفصل الدراسي الثالث، إجازة نهاية أسبوع مطولة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 144/10/24هـ.
آخر إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثالث
ومن المقرر أن يبدأ الطلاب آخر إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثالث، الخميس 144/10/23هـ، الموافق 2/5/2024م.
إجازة عيد الفطر
وحصل الطلاب على إجازة عيد الفطر، البالغ مدتها 17 يومًا، بدءًا من الخميس 1445/9/18هـ، الموافق 27/3/2024م إلى الأحد 1445/10/5هـ، الموافق 14/4/2024م.
إجازة نهاية العام الدراسي
ومن المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ إلى يوم السبت 1446/2/13هـ
التقويم الدراسي للعام 1445ھ
يشار إلى أن التقويم الدراسي للعام 1445ھ يشتمل على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.