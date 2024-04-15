تنبيه عاجل من "رافد" بخصوص التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل

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دعت شركة تطوير لخدمات النقل "رافد" - الشريك الإستراتيجي لوزارة التعليم في تقديم خدمة النقل المدرسي - أولياء أمور الطلبة إلى المسارعة في تسجيل أبنائهم وبناتهم مُبكرًا في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1446هـ عبر نظام نور الوزاري ( من هنا).

وذلك قبل انتهاء فترة التسجيل والذي سيتم إغلاقه في يوم الاثنين الموافق 10 من يونيو 2024م، مشددةً على محدودية السعة المقعدية لحافلات النقل المدرسي.





أجور التسجيل في خدمة النقل المدرسي







إعفاء هذه الفئات من أجور التسجيل

