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تنبيه عاجل من "رافد" بخصوص التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل

الحافلة المدرسية
حافلات النقل المدرسي
أ أ
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دعت شركة تطوير لخدمات النقل "رافد" - الشريك الإستراتيجي لوزارة التعليم في تقديم خدمة النقل المدرسي - أولياء أمور الطلبة إلى المسارعة في تسجيل أبنائهم وبناتهم مُبكرًا في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1446هـ عبر نظام نور الوزاري ( من هنا).اضافة اعلان
وذلك قبل انتهاء فترة التسجيل والذي سيتم إغلاقه في يوم الاثنين الموافق 10 من يونيو 2024م، مشددةً على محدودية السعة المقعدية لحافلات النقل المدرسي.

أجور التسجيل في خدمة النقل المدرسي



 وأوضحت الشركة أن سبب فتح التسجيل المبكر في خدمة النقل المدرسي للتخطيط المسبق لتقديم الخدمة للمستفيدين، والتي ستسهم في انتظام أسطول النقل المدرسي في الأسبوع الدراسي الأول.
مُبينةً أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل والبالغة 200 ريال للعام الكامل، ولا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة؛ حيث تهدف أجور التسجيل إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قبل فئات لا تستفيد من الخدمة بشكل كامل.

إعفاء هذه الفئات من أجور التسجيل

 وأشارت "رافد" إلى أن الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب أو عدم توفير الخدمة فسيسترد المبلغ عن طريق نظام سداد خلال 15 يوم عمل، علمًا أن الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة، وأبناء أسر الضمان الاجتماعي، تم إعفاؤهم من أجور التسجيل.
 يُذكر أن شركة تطوير لخدمات النقل "رافد" خصصت قنوات اتصال متنوعة لخدمة المستفيدين والرد على استفساراتهم والتفاعل معهم، من خلال:
- تلقي الاتصالات من قبل مركز رعاية العملاء على الرقم المجاني 8001231000.
- التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected].
- أو عبر حساب الشركة على منصة أكس @Rafedcare.
- إضافة إلى الموقع الإلكتروني www.rafedsa.com.

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