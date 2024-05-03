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خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للعمالة المنزلية عبر أبشر

تاشيرة خروج - الغاء تاشيرة خروج - مقيم - الجوازات
الجوازات
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نشرت المديرية العامة للجوازات، خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للعمالة المنزلية عبر منصة أبشر.

خطوات الخدمة

- الخدمات  الإلكترونيةاضافة اعلان
- العمالة
- تصريح دخول لمكة المكرمة
- إنشاء طلب التصريح

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