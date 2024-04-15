النمر: 4 أسباب لانقطاع النوم المفاجئ مع ضيق التنفس والخفقان

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إذا كنت تعاني من الاستيقاظ المفاجئ من النوم، الذي يفسد عليك الشعور بالراحة بعد يوم تعب طويل، فإن للأمر أسبابه.

وقال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، عبر حسابه في منصة "إكس": إذا انقطع النوم بشكل مفاجئ مع ضيقة تنفس وخفقان، فلذلك عدة أسباب منها:

١.انقطاع التنفس الليلي.

٢.نوبات الهلع.

٣.أحلام مزعجة.

٤.بعض أنواع ارتجاع المريء.

وتابع: لذا لابد من زيارة الطبيب لتحديد المسبب.

