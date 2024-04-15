الإثنين، 06 شوال 1445 ، 15 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

النمر: 4 أسباب لانقطاع النوم المفاجئ مع ضيق التنفس والخفقان

عدم القدرة على النوم
انقطاع النوم مشكلة يعاني منها البعض
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

إذا كنت تعاني من الاستيقاظ المفاجئ من النوم، الذي يفسد عليك الشعور بالراحة بعد يوم تعب طويل، فإن للأمر أسبابه. 
وقال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، عبر حسابه في منصة "إكس":  إذا انقطع النوم بشكل مفاجئ مع ضيقة تنفس وخفقان، فلذلك عدة أسباب منها:اضافة اعلان
١.انقطاع التنفس الليلي.
٢.نوبات الهلع.
٣.أحلام مزعجة.
٤.بعض أنواع ارتجاع المريء.
وتابع: لذا لابد من زيارة الطبيب لتحديد المسبب.


اقرأ أيضا

هل صحيح أن القذف 21 مرة في الشهر يحمي من سرطان البروستاتا؟

يتضمن 3 أنواع من الأطعمة.. نظام غذائي نموذجي من أجل صحة جيدة

تغيير بسيط يُخفّض ضغط الدم بشكل كبير

عاجل.. 5 نصائح مهمة لتجنب عسر الهضم بعد رمضان

استشاري يوضح أهم أسباب زيادة مشاكل التلبك المعوي في العيد

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

756 5:45 م الخميس، 11 أبريل 2024

استشاري يكشف كم يحتاج الشخص من وقت لتعديل النوم بعد رمضان؟

طفل نائم 5:51 م الثلاثاء، 09 أبريل 2024

نصيحة مهمة من الصحة لضبط ساعة النوم بعد رمضان

الخرف - الشيخوخة - مسن - كبار السن 1:40 م الإثنين، 01 أبريل 2024

9 اختبارات سريعة تكشف عن حالتك الصحية في الكبر

علاج الضغط 12:55 ص الإثنين، 01 أبريل 2024

استشاري يحذر من سلوك خاطئ في رمضان يسبب ارتفاع ضغط الدم