عاجل.. أهم 10.. جريمة بشعة بالرياض واستئناف العمل بالبنوك وموعد صرف راتب إبريل

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار يوم الخميس.
وزير الخارجية يبحث الأوضاع في قطاع غزة والسودان مع نظيريه الأمريكي والجزائري
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد أنتوني بلينكن.
منصة إحسان: أكثر من 1.8 مليار ريال تبرعات خلال شهر رمضان
أعلنت المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، أن حجم التبرعات التي تلقتها الحملة الوطنية للعمل الخيري الرابعة بلغ أكثر من مليار و800 مليون ريال، حتى 30 رمضان.
جريمة بشعة.. القبض على مواطن لقتله رجلاً وامرأة بالرياض
ألقت الشرطة بمنطقة الرياض، القبض على مواطن لقتله رجلاً وامرأة بإطلاق النار عليهما.
"الأرصاد" يُحذر من شبورة مائية وضباب على مكة وهذه المناطق لـ8 صباحًا
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا من توقعات بتكوّن شبورة مائية وضباب خفيف على عدد من مناطق المملكة، حتى الساعة الثامنة صباحًا.
بعد 120 ساعة عمل.. نجاح معالجة أضرار الأمطار لسد "غالبة" في عسير
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن فرق الوزارة الفنية نجحت في معالجة الأضرار التي ألحقتها الأمطار الغزيرة بسد "غالبة" في عسير.
متى تستأنف البنوك والجهات الحكومية عملها بعد انتهاء إجازة عيد الفطر؟
يتساءل الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة عن موعد انتهاء إجازة عيد الفطر للبنوك والمؤسسات المالية.
بشرى للموظفين الحكوميين.. موعد صرف راتب شهر إبريل
مع تزايد الإنفاقات خلال عيد الفطر المبارك، يتساءل العاملون بالقطاع الحكومي بالمملكة عن موعد صرف رواتب شهر إبريل، وما إذا كان سيتم إيداعها مبكرًا.
هل يتوقف إيداع الإيجارات خلال إجازة عيد الفطر؟.. رد رسمي
يتساءل العديد من المؤجرين عن سر تأخر إيداع الإيجار في حساباتهم الشخصية على الرغم من مرور عدة أيام على تحويله من قبل المستأجرين.
"النقل": ضبط 2000 مخالف خلال الجولات الرقابية على المطارات في رمضان
أعلنت الهيئة العامة للنقل، رصد 2194 مخالفًا، وحجز 1217 مركبة، إضافة إلى رصد 126 مخالفة مكررة، في الجولات الرقابية على مخالفي نشاط نقل الركاب خلال شهر رمضان المبارك، للحد من ظاهرة النقل غير المرخص بمطارات المملكة.
حرس الحدود: عقوبة مغلظة عند الاقتراب من هذه المناطق
حذرت المديرية العامة لحرس الحدود، من الاقتراب من المناطق الحدودية للبحث عن نبات الكمأ "الفقع".
إجراءات جديدة لحماية الشباب مستخدمي "إنستجرام" من الابتزاز الجنسي
أعلنت شركة "ميتا"، اليوم الخميس، عن إجراءات لحماية مستخدمي تطبيق "إنستجرام" القصّر من عمليات الابتزاز بالصور العارية.
زعيم كوريا الشمالية يتوعد بالحرب وتوجيه ضربة قاتلة.. ما الأمر؟
قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إن الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة المحيطة ببلاده تعني أن الوقت حان للاستعداد للحرب أكثر من أي وقت مضى.
دراسة: الأطفال المدمنون على الهواتف أكثر عرضة للإصابة بالذهان
أظهرت دراسة، أن الأطفال المدمنين على الهواتف الذكية وأجهزة "آيباد" وألعاب الفيديو هم أكثر عرضة للمعاناة من نوبات الذهان في وقت لاحق من الحياة.