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عبر منصة أبشر أفراد وبوابة مقيم..

عاجل.. بدء إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج

تاشيرة خروج - الغاء تاشيرة خروج - مقيم - الجوازات
الجوازات
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بدأت المديرية العامة للجوازات باستقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" وبوابة مقيم، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.اضافة اعلان

إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين:


وتتيح منصة أبشر أفراد إصدار التصاريح للعمالة المنزلية والتابعين وحاملي الإقامة المميزة والمستثمرين والزائرين بعد إرفاق المستندات المطلوبة، ومن خلال بوابة مقيم الإلكترونية يتم إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للعاملين في المنشآت التي مقرّها العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال موسم الحج.

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