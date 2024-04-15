الإثنين، 06 شوال 1445 ، 15 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه وتحذير بخصوص الاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%

المرور السعودي
المرور
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه لا يُشترط التقديم أو التسجيل للاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها قبل تاريخ 18/ 4/ 2024م بنسبة (50%).اضافة اعلان
وأضاف "المرور" عبر حسابه في منصة "إكس": "تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها قبل تاريخ 18/ 4/ 2024م بنسبة (50%)، لا يتطلب تقديم طلب أو التسجيل في أي مواقع أو زيارة مقار الإدارة العامة للمرور".
وأشار إلى أن التخفيض يظهر آليًا من تاريخ 18/4/2024م حتى تاريخ 18/10/2024م.
وحذر من الروابط والمكالمات الهاتفية التي تزعم سداد المخالفات المرورية.


قرار تخفيض المخالفات المرورية 

ويسري قرار التخفيض على جميع المخالفات المرتكبة حتى اليوم السابق لإطلاق التخفيض، على النحو التالي:
- التخفيض بنسبة (50%) يشمل جميع المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 9 / 10/ 1445 هـ الموافق 18/ 4 / 2024 م.
- للاستفادة من التخفيض يجب سداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة خلال (6) أشهر بداية من تاريخ 18 / 4/ 2024م حتى تاريخ 18 / 10 / 2024م.
- يتيح التخفيض سداد المخالفات دفعة واحدة أو بسداد غرامة كل مخالفة على حدة.
- ستطبق المادة (75) من نظام المرور على المخالفات المرتكبة ابتداءً من تاريخ 18/ 4/ 2024م.
- تقتضي المادة (75) تخفيضًا للمخالفة الواحدة بنسبة (25%).
- تقتضي المادة (75) الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظامًا.
- تخفيض (50%) يطبق على المخالفات السابقة لتاريخ 18/ 4/ 2024م وفق الشروط المنصوص عليها للاستفادة من التخفيض، أما تخفيض (25%) فيطبق على المخالفات المرتكبة ابتداءً من هذا التاريخ.
- لا يُستفاد من تخفيض (25%) بانقضاء مهلة (15) يومًا للسداد دون التقدم بطلب مهلة (90) يومًا أو بانقضاء (30) يومًا من مهلة (90) يومًا للسداد في حال طلبها.

اقرأ أيضا

هل تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة يلزم التسجيل وزيارة إدارات المرور؟

عاجل.. سكني يوضح آلية الاستفادة من منتج القسط الميسر

عاجل.. هل السفر للخارج متاح بالهوية الرقمية؟ .. توضيح مهم من الجوازات

شركة معادن تعلن عن 72 وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

هل يمكن عمل تفويض للوالد لقيادة المركبة في حال وجود مخالفات؟

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

التأمينات الاجتماعية1 6:02 ص الأربعاء، 20 مارس 2024

هل الاستقالة تمنع التسجيل في برنامج ساند؟.. التأمينات تُجيب

حساب المواطن 2:59 ص الثلاثاء، 19 مارس 2024

عاجل.. مطلقة وليس لديها "صك إعالة".. كيف يمكنها إضافة أبنائها فوق سن الـ 18 لاستحقاق الدعم؟

إيجار 12:00 ص الثلاثاء، 19 مارس 2024

عاجل.. إيجار تكشف عن النسبة المستحقة لـ "الوسيط العقاري" حال توفيقه بين الطرفين

المرور السعودي 2:00 ص الثلاثاء، 19 مارس 2024

عاجل.. تخفيض مخالفات بقيمة 80 ألف إلى 15 ألف ريال.. المرور يعلق