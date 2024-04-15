تنبيه وتحذير بخصوص الاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه لا يُشترط التقديم أو التسجيل للاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها قبل تاريخ 18/ 4/ 2024م بنسبة (50%).

وأضاف "المرور" عبر حسابه في منصة "إكس": "تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها قبل تاريخ 18/ 4/ 2024م بنسبة (50%)، لا يتطلب تقديم طلب أو التسجيل في أي مواقع أو زيارة مقار الإدارة العامة للمرور".

وأشار إلى أن التخفيض يظهر آليًا من تاريخ 18/4/2024م حتى تاريخ 18/10/2024م.

وحذر من الروابط والمكالمات الهاتفية التي تزعم سداد المخالفات المرورية.



قرار تخفيض المخالفات المرورية



ويسري قرار التخفيض على جميع المخالفات المرتكبة حتى اليوم السابق لإطلاق التخفيض، على النحو التالي:- التخفيض بنسبة (50%) يشمل جميع المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 9 / 10/ 1445 هـ الموافق 18/ 4 / 2024 م.- للاستفادة من التخفيض يجب سداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة خلال (6) أشهر بداية من تاريخ 18 / 4/ 2024م حتى تاريخ 18 / 10 / 2024م.- يتيح التخفيض سداد المخالفات دفعة واحدة أو بسداد غرامة كل مخالفة على حدة.- ستطبق المادة (75) من نظام المرور على المخالفات المرتكبة ابتداءً من تاريخ 18/ 4/ 2024م.- تقتضي المادة (75) تخفيضًا للمخالفة الواحدة بنسبة (25%).- تقتضي المادة (75) الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظامًا.- تخفيض (50%) يطبق على المخالفات السابقة لتاريخ 18/ 4/ 2024م وفق الشروط المنصوص عليها للاستفادة من التخفيض، أما تخفيض (25%) فيطبق على المخالفات المرتكبة ابتداءً من هذا التاريخ.- لا يُستفاد من تخفيض (25%) بانقضاء مهلة (15) يومًا للسداد دون التقدم بطلب مهلة (90) يومًا أو بانقضاء (30) يومًا من مهلة (90) يومًا للسداد في حال طلبها.