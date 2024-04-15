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ارتفاع أسعار الجملة بالمملكة بنسبة 3.8% خلال مارس 2024

التضخم في المملكة
ارتفاع أسعار الجملة بالمملكة
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ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة بنسبة 3.8% خلال شهر مارس من عام 2024م، مقارنةً بنظيره من عام 2023، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.اضافة اعلان
وعزت الهيئة الارتفاع بشكل رئيس إلى: ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 25.2%، ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.0% في ظل انخفاض أسعار كل من الخامات والمعادن بنسبة 2.2% وأسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.6%. 

المواد الكيميائية الأساسية تشهد ارتفاعًا في مارس 2024م

وسجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل، ارتفاعًا في أسعاره بنسبة 9.2%، مقارنة بشهر مارس 2023م.
ويعود الارتفاع إلى ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 25.2% وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.0%.
في ذات السياق، سجلت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعًا بنسبة 2.4%.
ويرجع هذا إلى ارتفاع أسعار الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية بنسبة 10.0%، وأسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 4.9%.
كذلك سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعًا بنسبة 0.2%، نتيجة لارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 2.1% .
من ناحية أخرى، انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 2.2% نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 2.2%.
كما سجلت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات انخفاضًا بنسبة 0.6%، نتيجة لانخفاض أسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 6.5%، وكذلك أسعار آلات المكاتب والمحاسبة والحاسب الإلكتروني بنسبة 2.8%.

ارتفاع أسعار الجملة لشهر مارس 2024 بنسبة 0.4% مقارنة بشهر فبراير 2024

ارتفع مؤشر أسعار الجملة على أساس شهري بنسبة 0.4% لشهر مارس 2024م مقارنةً بشهر فبراير 2024م؛ وذلك نظرًا لارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 0.6% نتيجةً لارتفاع أسعار المواد الكيمائية الأساسية بنسبة 4.5%.
كما ارتفعت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 0.4%، نتيجة لارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 1.2%، وارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 0.2%.
كذلك سجلت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعًا بنسبة 0.1% نتيجة لارتفاع أسعار المشروبات بنسبة 0.6% وارتفاع أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشأ والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.3%.
كما ارتفعت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.1%، نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 0.4%، في حين استقرت أسعار الخامات والمعادن دون أي تغير نسبي يذكر في شهر مارس 2024م.

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