عاجل.. تحذير من الضمان الاجتماعي: القيام بهذا الإجراء قبل صرف الدفعة المرفوضة يتسب في إلغائها

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حذر حساب الضمان الاجتماعي والتمكين، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مستفيدي الضمان الاجتماعي من حذف أو سحب الطلب قبل صرف الدفعة المالية المرفوضة أو المعلقة حتى لا يتم إلغاء الدفعة.

وقال الحساب، إن الدفعة المالية مرتبطة بالطلب المقدم، وعند إلغاء أو سحب الطلب أو حذف الحساب يتم إلغاء جميع طلبات المستفيد ويشمل ذلك الاعتراضات المقدمة والدفعات المالية.



ينبغي على مستفيد الضمان الاجتماعي عدم حذف أو سحب الطلب قبل صرف الدفعة المالية المرفوضة أو المعلقة حتى لا يتم إلغاء الدفعة. pic.twitter.com/CY1gYLtf5d May 1, 2024

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