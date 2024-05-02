عاجل.. تحذير من الضمان الاجتماعي: القيام بهذا الإجراء قبل صرف الدفعة المرفوضة يتسب في إلغائها

حذر حساب الضمان الاجتماعي والتمكين، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مستفيدي الضمان الاجتماعي من حذف أو سحب الطلب قبل صرف الدفعة المالية المرفوضة أو المعلقة حتى لا يتم إلغاء الدفعة.
وقال الحساب، إن الدفعة المالية مرتبطة بالطلب المقدم، وعند إلغاء أو سحب الطلب أو حذف الحساب يتم إلغاء جميع طلبات المستفيد ويشمل ذلك الاعتراضات المقدمة والدفعات المالية.
ينبغي على مستفيد الضمان الاجتماعي عدم حذف أو سحب الطلب قبل صرف الدفعة المالية المرفوضة أو المعلقة حتى لا يتم إلغاء الدفعة. pic.twitter.com/CY1gYLtf5d— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) May 1, 2024
خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعيوفيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- برامج الدعم الخاصة بي.
- برنامج الضمان الاجتماعي.
- الأهلية والاستحقاق.
- استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
- تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.
- تسليم الاعتراض.
خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي- فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي.
- اختيار برنامج الضمان الاجتماعي.
- استعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق).
- استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.