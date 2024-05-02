الخميس، 23 شوال 1445 ، 02 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. تحذير من الضمان الاجتماعي: القيام بهذا الإجراء قبل صرف الدفعة المرفوضة يتسب في إلغائها

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان المطور
أ أ
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حذر حساب الضمان الاجتماعي والتمكين، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مستفيدي الضمان الاجتماعي من حذف أو سحب الطلب قبل صرف الدفعة المالية المرفوضة أو المعلقة حتى لا يتم إلغاء الدفعة. اضافة اعلان
وقال الحساب، إن الدفعة المالية مرتبطة بالطلب المقدم، وعند إلغاء أو سحب الطلب أو حذف الحساب يتم إلغاء جميع طلبات المستفيد ويشمل ذلك الاعتراضات المقدمة والدفعات المالية.


خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

وفيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- برامج الدعم الخاصة بي.
- برنامج الضمان الاجتماعي.
- الأهلية والاستحقاق.
- استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
- تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة  حسب الاعتراض.
- تسليم الاعتراض.

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

- فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي.
- اختيار برنامج الضمان الاجتماعي.
- استعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق). 
- استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.

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