عاجل.. الزكاة والضريبة والجمارك تحدد ضوابط السماح بدخول الأدوية عبر المنافذ الجمركية للمملكة

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حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضوابط السماح بدخول الأدوية عبر المنافذ الجمركية للمملكة.

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها اسأل الزكاة والضريبة والجمارك على سؤال مستفيد قال فيه : "

لو سمحتوا ماهي الأدويه المذكوره في الجدول الممنوع أخذها في السفر إلى المملكة؟".



ضوابط السماح بدخول الأدوية



بيانات الهوية الوطنية

وأجابت الهيئة، بقولها: "عزيز العيمل، الأدوية من السلع المقيدة التي يتطلب دخولها وصفة طبية مختومة ليتم عرضها على ممثل الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنفذ الجمركي، لذا نأمل التواصل مع هيئة الغذاء والدواء بحكم الاختصاص".

كذلك كشفت هيئة الزكاة عن شرط أساسي لتخليص الشحنة جمركيًا فيما يتعلق بالكشف عن بيانات الهوية الوطنية.

جاء ذلك ردًا على استفسار لمواطنة تقول إنها طلبت شحنة تعدت 1000 ريال وتواصل معه الموقع طالبًا الحصول على رقم الهوية والاسم الثلاثي وتاريخ انتهاء الهوية وتاريخ الميلاد.

وقالت الهيئة عبر حسابها في منصة "إكس": "يُسمح للناقل المحلي بأخذ بيانات الهوية الوطنية فقط، لتخليص الشحنة جمركيًا، لذا يمكنك تزويد الناقل بالبيانات المطلوبة لفسح الشحنة".

