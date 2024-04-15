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عاجل.. مؤهل وصرف الشهر الماضي ولكن دفعة إبريل لم تنزل له.. حساب المواطن يوضح

حساب المواطن - ريال
حساب المواطن
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من الأسئلة التي يطرحها بعض مستفيدي حساب المواطن ما يتعلق منها بعدم الحصول على الدعم، على الرغم من انطباق شروط الأهلية عليهم.اضافة اعلان
وقال أحد المستفيدين: "أنا مؤهل ونازل لي الشهر الماضي ولكن لم ينزل في شهر إبريل ما المشكلة؟".
وأجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، قائلاً: "نأمل منك متابعة حساب "خدمة المستفيدين" لنتمكن من خدمتك عبر الخاص".
ويدعو حساب، المستفيدين الذين لم يتم إيداع الدفعة في حساباتهم - على الرغم من تلقيهم إشعارًا بأن حالة الدفعة "مدفوعة" - إلى مراجعة البنك على الفور.
وقال: "في حال كانت الدفعة "مدفوعة" يرجى مراجعة البنك، والتأكد من عدم إيداع الدفعة".
وأضاف: "وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع واختيار نوع الطلب الرئيس "المدفوعات" ونوع الطلب الفرعي "لم يتم استلام الدفعة" من خلال الرابط: (من هنا).


موعد صرف دفعات حساب المواطن

وتصرف دفعات "حساب المواطن" في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم، لكن بسبب تزامن موعد الإيداع الشهري مع عيد الفطر المبارك تم التبكير بالصرف اليوم الأربعاء 3 من إبريل 2024.


أهلية حساب المواطن

ويتم الإعلان عن نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، ويمكن التحقق من أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

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