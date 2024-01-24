أخبار السعودية.. نتائج اختبارات القدرات العامة الورقي وصرف معاشات التقاعد في هذا الموعد

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



إعلان نتائج اختبارات القدرات العامة الورقي اليوم

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه سيتم اليوم إعلان نتائج اختبارات القدرات العامة الورقي الذي عقد في الشهر الماضي.



صرف معاشات التقاعد في هذا الموعد

من المقرر أن تصرف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المعاش لمستفيدي أنظمة التقاعد غدًا الخميس.



"التعليم" تحدد آلية اختبار الفصل الدراسي الثاني

أصدرت وزارة التعليم توجيهات عامة بشأن الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني 1445 هـ لجميع المراحل الدراسية.



تعرف على شروط ترخيص المصانع خارج الأراضي المخصصة لها



شكلت لجنة مركزية من 9 جهات، بهدف استكمال حصر جميع المصانع والمنشآت الممارسة للأنشطة الصناعية، الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي.



تحذير من موجة قطبية شديدة البرودة على مناطق المملكة بهذا الموعد



حذر خبراء الأرصاد من نشاط المرتفع الآزوري وموجة قطبية شديدة البرود على مناطق المملكة.



عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد يكشف مميزات برنامج "القيد المزدوج" (فيديو)

كشف عميد شؤون الطلاب في جامعة الملك خالد د. علي القحطاني مميزات برنامج "القيد المزدوج".



أمانة العاصمة المقدسة تُطبق جدول الجزاءات في مخالفات البناء العامة



أكدت أمانة العاصمة المقدسة على ضرورة الالتزام بجدول الجزاءات المحدث الذي اعتمدته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.



تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن تغيير الآيبان البنكي

كشف حساب المواطن عن الوقت المحدد لتفعل الآيبان البنكي عند تغييره من جانب المستفيد لنزول الدعم.



"تقويم التعليم" تصدر الدليل المرئي للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية



تقدم هيئـة تقويم الـتعليم والـتدريـب الـدلـيل الـمرئـي لـلتسجيل فـي اخـتبار الـرخصة المهنية الـتربــوي الـعام، إيـماًنــا منها بتعزيز فـاعلية الخدمات وتـلبية متطلبات المستفيديـن وتسهيـل استخدام أنظمة الهيئة.