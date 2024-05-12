ماذا يفعل مَنْ منعه مرضه مِنْ عمل الطاعة؟ "الفوزان" يوضح

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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن حكم من منعه المرض من فعل الطاعات والعبادات.





ماذا يفعل مَن منعه مرضه مِن عمل الطاعة؟



وأوضح في مقطع فيديو منشور على حسابه في منصة إكس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مرض العبد أو سافر كُتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا".وأضاف أن العبد يستطيع بالنية الصادقة أن يبلغ منازل أعل الطاعات، لقوله عليه الصلاة والسلام: "إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم، ولكن حبسهم المرض".وبين أن هذا من فضل الله تعالى ورحمته وتيسيره على عباده؛ لأن العبد ما منعه من عمل الطاعة إلا مرضه، وأن الإنسان إذا نوى العمل الصالح ومنعه المرض أو العذر فإنه يُكتب له أجر ما نوى.