عاجل.. منها المواصفات والبيانات الإيضاحية.. الاشتراطات الفنية لعدادات سيارات الأجرة

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طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الاشتراطات الفنية لعدادات سيارات الأجرة، عبر منصة "استطلاع"، لأخذ رأي العموم بشأنها.

وتهدف الاشتراطات إلى مطابقة عدادات الأجرة لمتطلبات نظام القياس والمعايرة بتحديد الشروط ومتطلبات استخدام عداد سيارة الأجرة وإلى تحديد أنواع الرقابة المترولوجية التي يخضع لها عداد الأجرة.





المسؤوليات



المتطلبات الفنية



المتطلبات المترولوجية



الأخطاء القصوى المسموح بها



البيانات الإيضاحية



تحدد الاشتراطات، المسؤوليات على النحو التالي:-يعتبر الصانع/ المستورد مسؤولاً عن تنفيذ كافة الاشتراطات والمتطلبات الفنية المتعلقة بكل منهم الواردة في هذا الملحق وعن عدم إتاحة عداد سيارة الأجرة أو وضعه في السوق ما لم يكن حاصل على شهادة اعتماد الطراز صادرة من جهة الاعتماد، وصدر له شهادة تحقق أولي أو يحمل علامة التحقق الأولي.-يعتبر مستخدم عداد سيارة الأجرة ومالك سيارة الأجرة مسؤولا عن تنفيذ كافة الاشتراطات والمتطلبات الفنية المتعلقة بالمستخدم الواردة في هذا الملحق وعن عدم استخدامه ما لم يحصل على شهادة تحقق دوري أو يحمل علامة التحقق الدوري سارية المفعول صادرة من الهيئة أو جهة تحقق.-يفقد عداد سيارة الأجرة صلاحية التحقق إذا كانت عملية صيانته أو برمجته أو تحديث البرمجة أو تغيير الإطارات التي تؤثر على نتيجة القياس أو عند فك علامة الحماية ويعتبر المستخدم مسؤولاً عن تقديمه لغرض إعادة إجراء طلب التحقق عليه من قبل الهيئة أو من قبل جهات التحقق.-يلتزم مستخدم عداد سيارة الأجرة أن يضمن الحالة الجيدة للإطارات المجهزة بسيارة الأجرة ومطابقة أبعادها لتلك المستخدمة في تحديد العامل w والمحددة من قبل صانع سيارة الأجرة.-يلتزم مستخدم عداد سيارة الأجرة وضع العداد بحيث تكون الشاشة واضحة للعميل.-يلزم إجراء التحقق الدوري عند إعادة استخدام العداد بعد فكه من سيارة الأجرة.يكون عداد سيارة الأجرة المستخدم والأجهزة التابعة له مستوفية جميع المتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية المبيَّنة في المرفق (1) واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بالإضافة إلى التقيد بالمتطلبات التالية:- إجراء فحوصات التحقق الدوري على عداد سيارة الأجرة وهو مثبت في السيارة وموصّل بمولد الإشارة الخاص به.-ألا تتأثر الخصائص المترولوجية لعداد سيارة الأجرة، أو نتائج القياس، عند توصيله بأي أداة أخرى مثل: الطابعة.-أن تكون جميع أجزاء عداد سيارة الأجرة والتوصيلات المرتبطة به التي لها تأثير على نتيجة القياس مصممة بطريقة آمنة ومحمية.-أن تكون برمجيات عداد سيارة الأجرة مصمم بطريقة آمنة ومحمية.-أن تكون أجزاء عداد سيارة الأجرة محمية في علبة ضد العوامل الخارجية مثل الرطوبة والغبار. ويلزم حماية هذه العلبة بوضع علامة الحماية عليها.يلزم أن يستوفي عداد سيارة الأجرة المتطلبات المترولوجية الواردة في المواصفات القياسية المبيَّنة في المرفق (1) وذلك بالإضافة إلى المتطلبات التالية التي يلزم توفرها في هذا العداد:- القياس بوحدات النظام الدولي للوحدات (SI unit): المسافات المقطوعة بالمتر أو الكيلومتر – الزمن بالثانية أو الدقيقة – عرض المبالغ المطلوبة للدفع بالريال السعودي.-أن يكون عداد سيارة الأجرة مزودا بمكان مخصص لوضع علامة الحماية لمنع الوصول إلى أجزاء العداد والبرمجيات المستخدمة بداخله أو المتصلة به، وذات التأثير على الخصائص المترولوجية لهذا العداد.-تحدد أخطاء عداد سيارة الأجرة بعد تركيبه بسيارة الأجرة في الظروف التالية والتي تعتبر ظروف عادية للقيام بالاختبارات:• أن تكون سيارة الأجرة في الظروف العادية للسير.• أن تكون الإطارات وضغط الإطارات مطابق لتعليمات الصانع.• أن يكون تآكل الإطارات في الحدود المسموح بها حسب اللوائح المعمول بها.تحدد الأخطاء القصوى المسموح بها أثناء التحقق الأولي أو التحقق الدوري أو التحقق بعد الصيانة أو التحقق المفاجئ على عداد سيارة الأجرة بالمواصفات القياسية المبيَّنة في المرفق (1).-يلزم أن تكون البيانات الإيضاحية على عداد سيارة الأجرة مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذا الملحق والمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ المبيّنة في المرفق (1) ويلزم أن تتضمن هذه البيانات بالنسبة لكل عداد خاصة ما يلي:اسم أو شعار الصانع.رقم شهادة اعتماد الطراز.الرقم التسلسلي لعداد سيارة الأجرة.الثابتةk لعداد سيارة الأجرة.-يلزم أن تظهر هذه البيانات بحجم وخط وموقع واضح يمكن قراءتها بسهولة وتثبت على لوحة تكون غير قابلة للإزالة بسهولة.

إجراءات اعتماد الطراز



إجراءات التحقق الأولي



إجراءات التحقق الدوري



إجراءات التحقق بعد الصيانة



التحقق المفاجئ



الوسائل الفنية والمعايير



-يتم اعتماد طراز عدادات سيارات الأجرة من قبل جهة الاعتماد وتكون الاختبارات المطلوبة وفق المتطلبات الواردة في اللائحة التنفيذية والمواصفات القياسية المبينة في المرفق (1).-يمكن للهيئة أن تطلب زيارة المصنع أو أن تطلب عينة للمعاينة من عداد سيارة الأجرة المصنوع أو الذي يجري صنعه أو استيراده لإجراء الاختبارات الواردة بالمواصفات القياسية ذات العلاقة، المبيَّنة في المرفق (1).-يلزم لقبول عداد سيارة الأجرة للتحقق الأولي حصوله على شهادة اعتماد طراز وطنية من قبل جهة الاعتماد طبقا للإجراءات والمتطلبات الواردة باللائحة التنفيذية وبهذا الملحق.-يشمل التحقق الأولي على عداد سيارة أجرة فحصا إداريًّا ويمكن إجراء فحوصات فنية ومترولوجية وفق إجراءات عمل صادرة عن الهيئة.-يجرى التحقق الأولي في مختبرات الصانع أو المستورد أو أي مكان تحدده الهيئة وتحت إشرافها.-يمكن إجراء التحقق الأولي على كامل دفعة عدادات سيارات الأجرة أو عينة ممثلة منها، وتحدد شروط قبول ورفض كامل الدفعة وفق إجراءات عمل صادرة عن الهيئة.-توضع على عداد سيارة الأجرة المطابق بعد إجراء فحوصات التحقق الأولي علامة التحقق الأولي أو تصدر له شهادة التحقق الأولي.-يشمل التحقق الدوري على عداد سيارة أجرة فحصًا إداريًّا وفحوصات فنية ومترولوجية تُجرى وفق إجراءات عمل صادرة عن الهيئة.-يجرى التحقق الدوري في مقرات جهات التحقق أو أي مكان تحدده الهيئة وتحت إشرافها.-يلزم جهات التحقق المؤهلة من قبل جهة الاعتماد اتباع إجراءات العمل الصادرة من الهيئة وتتولى مسؤولية التأكد من استخدام أحدث النسخ من هذه الإجراءات.-يجرى التحقق الدوري على جميع دفعة عدادات سيارات الأجرة.-يجرى التحقق الدوري على عداد سيارة الأجرة وهو مثبت في سيارة الأجرة.- يجرى التحقق الدوري على عداد سيارة الأجرة بعد تركيبه في سيارة الأجرة وقبل استعماله.- يجرى التحقق الدوري وتحدد الاختبارات حسب دليل تصدره الهيئة.-تصدر الهيئة أو جهة التحقق المؤهلة شهادة تحقق دوري لكل عداد سيارة الأجرة مطابق مركّب في السيارة.- تضع جهة التحقق على عداد سيارة الأجرة المطابق بعد إجراء فحوصات التحقق الدوري علامة التحقق الدوري أو تصدر له شهادة التحقق الدوري.-يلزم وضع علامة الحماية على جميع العدادات المطابقة بعد إكمال التحقق.-تضع جهة التحقق على عداد سيارة الأجرة المطابق بعد إجراء فحوصات التحقق الدوري علامة الرفض، ويُسلم مستخدم عداد سيارة الأجرة بطاقة صيانة لتقديمه إلى جهة الصيانة.-يمنع استخدام عداد سيارة أجرة يحمل علامة الرفض أو لا يحمل شهادة تحقق دوري سارية الصلاحية أو جرى التلاعب أو فك علامة الحماية أو يحمل علامة تحقق تالفة في المجالات المحددة بالمادة (2) من هذا الملحق ويعتبر كل استخدام له مخالفة يعاقب عليه طبقًا لأحكام نظام القياس والمعايرة.-لا يُستخدم عداد سيارة الأجرة المرفوض إلا بعد تقديمه للتحقق بعد الصيانة وقبوله بعد إجراء التحقق بعد الصيانة.-لا يُستخدم عداد سيارة الأجرة الذي تمت صيانته إلا بعد تقديمه للتحقق بعد الصيانة وقبوله بعد إجراء التحقق بعد الصيانة.-تُحدد صلاحية التحقق الدوري على عدادات سيارات الأجرة بسنة ميلادية واحدة.-يجرى التحقق بعد الصيانة باتباع إجراءات التحقق الأولي ويشمل الفحص الإداري والفحوصات الفنية والمترولوجية على كافة العدادات التي تمت صيانتها وإثبات النتائج بالتقارير للمفتش المترولوجي.-يجرى التحقق بعد الصيانة في مقرات جهات التحقق أو أي مكان تحدده الهيئة وتحت إشرافها.-يجرى التحقق بعد الصيانة على كل عداد سيارة أجرة تمت صيانته أو فك علامة الحماية الخاصة به.-تكون الأخطاء القصوى المسموح بها عند التحقق بعد الصيانة على عدادات سيارات الأجرة المثبتة بسيارة الأجرة مطابقا للأخطاء القصوى المسموح بها عند التحقق الدوري.-توضع على عداد سيارة الأجرة المطابق بعد إجراء فحوصات التحقق بعد الصيانة علامة التحقق الدوري أو تصدر له شهادة التحقق الدوري.-يلزم وضع علامة الحماية على كل عداد مطابق بعد إكمال التحققتقوم الهيئة بإجراء التحقق المفاجئ على عدادات سيارات الأجرة لبيان مدى مطابقتها لنظام القياس والمعايرة واللائحة التنفيذية ولهذا الملحق.-يلزم أن تكون الوسائل الفنية والمعايير المستعملة لإجراء التحقق الأولي أو التحقق الدوري أو التحقق بعد الصيانة أو التحقق المفاجئ على عدادات سيارات الأجرة، معايرة من قبل مختبرات معتمدة حسب المواصفة ISO17025 ومرفقة بشهادة معايرة سارية المفعول تبين نتائج المعايرة ونسب الارتياب.-يمكن أن تحل شهادة تحقق دوري سارية الصلاحية محل شهادة المعايرة الواردة (14/1) بالفقرة وذلك بشرط قبولها من الهيئة.-يلزم معايرة المعايير المستعملة كل سنة ميلادية وفي حال حددت الهيئة دورية للمعايرة على هذه المعايير تختلف عن سنة ميلادية، فيجرى اعتماد الدورية التي حددتها الهيئة.-يلزم ألا يتجاوز الخطأ الأقصى للمعايير المستخدمة في فحوصات التحقق الأولي أو التحقق الدوري أو التحقق بعد الصيانة ثلث قيمة الخطأ الأقصى المسموح به بالنسبة لعداد سيارة الأجرة.