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أمانة العاصمة المقدسة تُطبق جدول الجزاءات في مخالفات البناء العامة

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أمانة العاصمة المقدسة
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أكدت أمانة العاصمة المقدسة على ضرورة الالتزام بجدول الجزاءات المحدث الذي اعتمدته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.اضافة اعلان

تطبيق جدول الجزاءات في مخالفات البناء العامة

 وأوضحت أن ذلك من خلال حرصها على تطبيق أعلى معايير السلامة في الصحة العامة وسلامة المنشآت، وامتدادًا لجهودها المتواصلة لتوفير البيئة المناسبة والعادلة للمنافسة بين المنشآت التجارية، والحدِّ من مظاهر التشوه البصري وتعزيز مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية ورفع معدلات الامتثال.

تصنيف المخالفات إلى مجموعات متعددة

 وأوضحت الأمانة، أنه قد شمل جدول الجزاءات المحدث تصنيف المخالفات إلى مجموعات متعددة، حيث شملت المجموعة الخاصة بمخالفات البناء العامة (29) نوعاً من المخالفات، منها (12) مخالفة جسيمة قد تصل الغرامة في بعضها إلى (10.000) ريال، كونها قد تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم.
وبينت أن الجدول شمل (17) مخالفة غير جسيمة يتم التنبيه على أصحابها وإعطائهم مهلة لتصحيحها ومن ثم يتم تطبيق الغرامة.

طريقة الاطلاع المخالفات الواردة في الجدول

 ونوهت الأمانة، بأنه يمكن الاطلاع على ذلك من المخالفات الواردة في الجدول عبر موقع الأمانة أو عبر تطبيق بلدي.

الارتقاء بمستوى الامتثال بكافة الأنظمة

وأكدت أنها حريصة على الارتقاء بمستوى الامتثال بكافة الأنظمة وسلامة الإجراءات المتبعة في المنشآت، إلى جانب نشر الوعي لدى المواطنين والمقاولين والعاملين في المنشآت ومنسوبي الأمانات والبلديات، وتعزيز مبادئ السلامة.

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