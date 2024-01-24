"تقويم التعليم" تصدر الدليل المرئي للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية

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تقدم هيئـة تقويم الـتعليم والـتدريـب الـدلـيل الـمرئـي لـلتسجيل فـي اخـتبار الـرخصة المهنية الـتربــوي الـعام، إيـماًنــا منها بتعزيز فـاعلية الخدمات وتـلبية متطلبات المستفيديـن وتسهيـل استخدام أنظمة الهيئة. اضافة اعلان





التسجيل في اختبار الرخصة المهنية التربوي العام



التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1445



طريقة التسجيل



خدمات تمكن المستفيـد من التسجيل فـي اخـتبار الـرخـصة الـمهنية الـتربـوي الـعام أو التعديل على موعد الاختبار أو تسديد الاختبار في ملفه لدى المركز الوطـني للقياس.تهدف المملكة إلى “رقمنة” المحتوى لكي تصل إلى رؤية 2030 لذلك بالتبعية سيكون التسجيل “اونلاين” عبر موقع اختبارات الرخص الذي يتبع هيئة تقويم التعليم والتدريب فتابعونا:1ـ بعد الدخول على موقع اختبارات الرخص أنقر على “الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد”.2ـ قم بإدخال البيانات المطلوبة (اسم المستخدم، كلمة المرور).3ـ بعد الدخول أنقر على الاختبارات.4ـ تحديد اختبار الرخصة المهنية التربوي العام ثم “سجل الآن”.5ـ ما الفائدة من الرخصة المهنية للمعلمين؟6ـ بعد أن ينجح المعلم في اختبارات الرخص المهنية ١٤٤٥ يحصل على شهادة/وثيقة تثبت جدارته في التدريس7ـ طريقة لرفع مستوى التعليم وجودته.8ـ سيتم طلب تلك الشهادة من مَن لم يعملوا بعد.