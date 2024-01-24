"تقويم التعليم" تصدر الدليل المرئي للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية

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تقدم هيئـة تقويم الـتعليم والـتدريـب الـدلـيل الـمرئـي
لـلتسجيل فـي اخـتبار الـرخصة المهنية الـتربــوي الـعام، إيـماًنــا منها بتعزيز فـاعلية
الخدمات وتـلبية متطلبات المستفيديـن وتسهيـل استخدام أنظمة الهيئة.
التسجيل في اختبار الرخصة المهنية التربوي العامخدمات تمكن المستفيـد من التسجيل فـي اخـتبار الـرخـصة الـمهنية الـتربـوي
الـعام أو التعديل على موعد الاختبار أو تسديد الاختبار في ملفه لدى المركز الوطـني
للقياس.
التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1445تهدف المملكة إلى “رقمنة” المحتوى لكي تصل إلى رؤية 2030 لذلك بالتبعية
سيكون التسجيل “اونلاين” عبر موقع اختبارات الرخص الذي يتبع هيئة تقويم التعليم
والتدريب فتابعونا:
طريقة التسجيل 1ـ بعد الدخول على موقع اختبارات الرخص أنقر على “الدخول عن طريق النفاذ
الوطني الموحد”.
2ـ قم بإدخال البيانات المطلوبة (اسم المستخدم، كلمة المرور).
3ـ بعد الدخول أنقر على الاختبارات.
4ـ تحديد اختبار الرخصة المهنية التربوي العام ثم “سجل الآن”.
5ـ ما الفائدة من الرخصة المهنية للمعلمين؟
6ـ بعد أن ينجح المعلم في اختبارات الرخص المهنية ١٤٤٥ يحصل على شهادة/وثيقة تثبت جدارته في التدريس
7ـ طريقة لرفع مستوى التعليم وجودته.
8ـ سيتم طلب تلك الشهادة من مَن لم يعملوا بعد.