الأربعاء، 12 رجب 1445 ، 24 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"تقويم التعليم" تصدر الدليل المرئي للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية

هيئة تقويم التعليم والتدريب
هيئة تقويم التعليم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم هيئـة تقويم الـتعليم والـتدريـب الـدلـيل الـمرئـي لـلتسجيل فـي اخـتبار الـرخصة المهنية الـتربــوي الـعام، إيـماًنــا منها بتعزيز فـاعلية الخدمات وتـلبية متطلبات المستفيديـن وتسهيـل استخدام أنظمة الهيئة.اضافة اعلان

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية التربوي العام

خدمات تمكن المستفيـد من التسجيل فـي اخـتبار الـرخـصة الـمهنية الـتربـوي الـعام أو التعديل على موعد الاختبار أو تسديد الاختبار في ملفه لدى المركز الوطـني للقياس.

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1445

تهدف المملكة إلى “رقمنة” المحتوى لكي تصل إلى رؤية 2030 لذلك بالتبعية سيكون التسجيل “اونلاين” عبر موقع اختبارات الرخص الذي يتبع هيئة تقويم التعليم والتدريب فتابعونا:

طريقة التسجيل

1ـ بعد الدخول على موقع اختبارات الرخص أنقر على “الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد”.
2ـ قم بإدخال البيانات المطلوبة (اسم المستخدم، كلمة المرور).
3ـ بعد الدخول أنقر على الاختبارات.
4ـ تحديد اختبار الرخصة المهنية التربوي العام ثم “سجل الآن”.
5ـ ما الفائدة من الرخصة المهنية للمعلمين؟
6ـ بعد أن ينجح المعلم في اختبارات الرخص المهنية ١٤٤٥ يحصل على شهادة/وثيقة تثبت جدارته في التدريس
7ـ طريقة لرفع مستوى التعليم وجودته.
8ـ سيتم طلب تلك الشهادة من مَن لم يعملوا بعد.

اقرأ أيضا

5 خدمات تعليمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

توضيح مهم بخصوص تأخر إيداع الدعم السكني

عاجل.. براتب 7 آلاف ريال وتأمين وسكن.. أكاديمية البناء تفتح التقديم في برنامج التوظيف الفوري

ما الفرق بين الفاتورة الضريبية والفاتورة الضريبية المبسطة؟

طريقة ورابط التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

الخدمات الطبية القوات المسلحة
10:25 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

التقديم الآن.. وظائف شاغرة في وزارة الدفاع لحملة الثانوية لا تتطلب الخبرة

190
9:46 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

بشرى للخريجين.. رابط وطريقة التقديم على وظائف الحرس الوطني بخبرة وبدون

الراتب - ريال 0 عملة
9:01 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. رابط وطريقة الحصول على 8500 ريال للطلاب والخريجين في برنامج بجدارة

سكني
8:23 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

تنبيه مهم حول موعد إيداع الدعم السكني

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الراتب - ريال 0 عملة
4:01 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. صرف معاشات التقاعد في هذا الموعد

أخبار السعودية
2:27 م الأربعاء، 24 يناير 2024

أخبار السعودية.. صرف رواتب يناير في هذا الموعد و5 خدمات تعليمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

اختبار القدرة المعرفية
2:01 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. إعلان نتائج اختبارات القدرات العامة الورقي اليوم

أمانة الرياض
1:31 م الأربعاء، 24 يناير 2024

قرار مهم لأمانة الرياض للحد من تسرب السيارات للأحياء والشوارع والمحاور التجارية

أمطار غزيرة على عسير
1:14 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان الرياض و 4 مناطق من أمطار ورياح وأتربة لـ 7 مساءً

الحقيبة المدرسية 3
12:41 م الأربعاء، 24 يناير 2024

5 خدمات تعليمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي