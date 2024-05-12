الأحد، 04 ذو القعدة 1445 ، 12 مايو 2024

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مزدلفة تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم الأحد بـ 44 مئوية

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
درجات الجرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

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وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 44 درجة في مزدلفة، و43 في عرفات، و42 درجة في مكة المكرمة، وأقلها 16 درجة في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 41 درجة في الرياض، و40 في المدينة المنورة وبريدة ووادي الدواسر.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة وأبها 16، والقريات وطريف والباحة 19 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

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