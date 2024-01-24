10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. موعد إيداع الدعم السكني وجهات لاتحصل على عطلة العيدين

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



تنبيه: عطلة العيدين لا يحصل عليها العاملون في هذه الجهات

أعلن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، تفاصيل إقرار أحكام تنظيمية حول إجازات الأعياد للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.



تنبيه مهم حول موعد إيداع الدعم السكني



أعلن برنامج سكني، استمرار صرف الدعم الشهري بعد ساعات من بدء عملية الإيداع.



الصندوق العقاري: هذه الطريقة تحميك من إيقاف الدعم

وجه حساب العناية بالمستفيدين، توجيها لأجل تفادي إيقاف الدعم، وذلك من خلال رفع طلب مسبق لصندوق التنمية العقارية.



ماهي جرائم الأغراض الإحصائية؟.. "الأحمري" يُجبب



قال أستاذ علم الجريمة بجامعة نايف العربية، الدكتور سعد الأحمري، إن التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية، هو إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030م.



حساب المواطن يوضح تأثير راتب الزوجة على قيمة الدعم لرب الأسرة



تفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسار مواطنة بشأن تأثير راتبها على استحقاق الدعم وقيمة الدعم المستحق لرب الأسرة.



محامٍ: هكذا يتم إثبات جريمة تخزين محتوى مُخالف

قال المحامي، الدكتور خالد الحجاج إن الأصل في جريمة تخزين محتوى مُخالف أنها تأتي في الغالب على إثر جريمة أخرى.



"الخثلان" يوضح حكم إرسال المبالغ المالية عن طريق الجوال في المسجد(فيديو)

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم إرسال المبالغ المالية عن طريق الجوال في المسجد.



حادث مروع بمصر.. شاحنة تطيح بـ 8 سيارات من أعلى كوبري بينهم مركبة محملة بالأغنام

نشرت وسائل إعلام مصرية، مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة على أحد الطرق لحادث مروع أعلى كوبري بمنطقة الجيزة في مصر.



الصحة العالمية: ارتفاع أعداد الإصابة بالحصبة بمقدار 30 ضعفًا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا ارتفعت بمقدار 30 ضعفًا في عام 2023.



4 أسباب محتملة لآلام الكتف .. وهذه طرق العلاج

يعاني العديد من الأشخاص من آلام شديدة في الكتف بشكل متكرر، خاصة أثناء استخدام إحدى الذراعين.



