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أخبار السعودية.. الحد الأدنى والأقصى لعطلة عيدي الفطر والأضحى وترقيات بوزارة الداخلية

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

قرار جديد من مجلس الوزراء بخصوص الحد الأدنى والأقصى لأيام عطلة عيدي الفطر والأضحى
قرر مجلس الوزراء اليوم أن  تقوم الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل.

بالأسماء.. مجلس الوزراء يوافق على عدد من الترقيات بوزارة الداخلية
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية، وذلك على النحو التالي:

15 قرارا مهما لمجلس الوزراء في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

فعلوا هذا الأمر.. الأمن يُهاجم مواطنًا و 7 مقيمين من الجنسية الباكستانية
استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.

بهذا الموعد.. خطوات الاعتراض على نتيجة النقل الخارجي للمعلمين
أتاحت وزارة التعليم، الاعتراض لشاغلي الوظائف التعليمية على عدم شمولهم بالنقل الخارجي لمدة خمسة أيام من إعلان نتائج الحركة رسميًا.

"الأرصاد" يُنبه إلى رياح شديدة على بعض محافظات الرياض
نبَّه المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليوم، من رياح شديدة على منطقة الرياض.

3 نصائح مهمة من "التعليم" لـ المبتعثين قبل السفر لأي بلد
أصدرت وزارة التعليم، تنبيهًا مهمًا للطلاب المبتعثين، مطالبة بالحرص على عدة أمور مهمة قبل الوصول إلى بلد الابتعاث.

أقل نسبة تضخم في المملكة خلال 23 شهرًا
تراجع معدل التضخم في المملكة خلال شهر ديسمبر إلى 1.5% على أساس سنوي، مقابل 1.7 % في نوفمبر السابق له.

انخفاض أسعار 6 فئات من الحديد في المملكة بديسمبر
أكدت نشرة هيئة الإحصاء على انخفاض أسعار غالبية فئات الحديد في اسواق المملكة، خلال شهر ديسمبر الماضي، على أساس شهري، بينما ارتفع سعر فئة وحيدة.

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عاجل.. 15 قرارا مهما لمجلس الوزراء في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين

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