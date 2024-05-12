شاهد.. ماذا فعل سائقو المركبات من تجاوزات على طريق الملك فهد بالرياض؟

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شهدت الحركة المرورية، صباح اليوم الأحد، ازدحامًا على طريق الملك فهد في الرياض.





تجاوزات وازدحام على طريق الملك فهد



6 نصائح من المرور للقيادة بشكل آمن في الضباب



وحسب "الإخبارية"، فقد شهدت الحركة المرورية على الطريق، تجاوزات للسائقين وعدم الالتزام بالمسارات والأنظمة والتعليمات المرورية.وفي وقت سابق، طالبت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات موصية بمجموعة من النصائح الضرورية للقيادة بشكل آمن، على هذا النحو:1 – تخفيف السرعة.2 – عدم التوقف بشكل مفاجئ.3 – تجنب استخدام النور العالي تمامًا.4 – استخدام أنوار الضباب في حال توفرها.5 – تجنب تغيير المسار إلا عند الضرورة.6 – في حال تعثر القيادة: أوقف مركبتك خارج الطريق، واستخدم أنوار التنبيه.