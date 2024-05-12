أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 12 مايو.. عيار 24 يُسجل 286 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 12 من مايو، حيث سجلت انخفاضًا في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 سعر 286.11 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 262.27 ريال.سجل الذهب عيار 21 سعر 250.35 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 214.59 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 166.90 ريال.الذهب عيار 24 286.11 ريالالذهب عيار 22 262.27 ريالالذهب عيار 21 250.35 ريالالذهب عيار 18 214.59 ريالالذهب عيار 14 166.90 ريالالذهب عيار 12 143.06 ريالأسعار أوقية الذهب 8,898 ريالأسعار جنيه الذهب 2,003 ريالأسعار كيلو الذهب 286,111 ريالالذهب عيار 24 286.11 ريالالذهب عيار 22 262.27 ريالالذهب عيار 21 250.35 ريالالذهب عيار 18 214.59 ريالالذهب عيار 14 166.90 ريالالذهب عيار 12 143.06 ريال