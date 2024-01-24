عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد يكشف مميزات برنامج "القيد المزدوج" (فيديو)

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كشف عميد شؤون الطلاب في جامعة الملك خالد د. علي القحطاني مميزات برنامج "القيد المزدوج".





مميزات برنامج "القيد المزدوج" اضافة اعلان



pic.twitter.com/klCus735d1 #الإخبارية فيديو | عميد شؤون الطلاب في جامعة الملك خالد د. علي القحطاني: برنامج "القيد المزدوج" يتيح للطلاب والطالبات الانضمام للجامعة ويسهم في التسريع الأكاديمي للمتميزين #النشرة_الأولى January 24, 2024

اختتام فعاليات المؤتمر الطلابي للأبحاث الصحية



130 عملًا بحثيًّا من 45 جامعة ومدينة طبية



وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن برنامج "القيد المزدوج" يُتيح للطلاب والطالبات الانضمام للجامعة ويسهم في التسريع الأكاديمي للمتميزين.في الوقت نفسه، اختتمت جامعة الملك خالد أمس، فعاليات المؤتمر الطلابي للأبحاث الصحية "باحث" في نسخته الثالثة، ونظّمته كلية الطب، واستمرت أعماله على مدى يومين، في المدينة الجامعية بالفرعاء.وشهد المؤتمر حضورًا طلابيًا لافتًا، حيث بلغ عدد المسجلين في أعماله أكثر من 900 طالبٍ وطالبة يمثلون 45 جامعة ومدينة طبية من مختلف مناطق المملكة.وأوضح وكيل كلية الطب للبحث والدراسات العليا رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور محمد عبادي آل سليم، أن المؤتمر تضمَّن 130 عملًا بحثيًّا، مُقدمًا من 45 جامعة ومدينة طبية في المملكة؛ حيث رشَّحت اللجنة العلمية 14 ورقة، وأكثر من 80 ملصقًا بحثيًّا، مشيرًا إلى مشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في تقديم 7 محاضرات علمية، و15 ورشة عمل موجهة للطلاب والطالبات، لتعزيز مهاراتهم البحثية، التي تضمنت موضوعات مهمة في كيفية اختيار السؤال البحثي، وكتابة المقترحات البحثية، واستخدام أحدث الطرق للمساعدة في كتابة الأبحاث، وكيفية النشر في المجلات العلمية المحكمة.وفي ختام المؤتمر، كرَّم رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أعضاء اللجنة العلمية، وأعضاء الندوة الحوارية، ومديري الجلسات، والمحاضرين؛ إلى جانب المشاركين في ورش العمل، وأعضاء لجنة تقييم البوسترات، واللجنة التنظيمية.