الأحد، 02 رجب 1445 ، 14 يناير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. آخر موعد لإدخال درجات أعمال السنة وتنبيهات من التعليم لأولياء الأمور

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

"التعليم" تحدد آخر موعد لإدخال درجات أعمال السنة
حددت وزارة التعليم، الخميس القادم آخر موعد لاكتمال إدخال جميع معايير التقويم ودرجات أعمال السنة للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية للفترة السابقة.

مع عودة الدراسة اليوم.. تنبيهات من التعليم لأولياء الأمور بشأن حضور وانتظام الطلاب
شددت إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، على أهمية تحقيق الانضباط بين الطلاب مع عودتهم إلى مقاعد الدراسة، اليوم الأحد، بعد تمتعهم بإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.

حفاظًا على خصوصية الطلاب.. ارتياح لقرار منع التصوير في المدارس
أكد تربويون وقانونيون وأولياء أمور، على أن قرار وزارة التعليم، بمنع التصوير في المدارس ومرافقها دون إذن مسبق، يحفظ خصوصية الطلاب والطالبات والهيئات التدريسية والتعليمية.

سكني يكشف عن الالتزامات المنطبقة على مستفيدي منتج الأرض المجانية
كشف برنامج "سكني"، عن الالتزامات المنطبقة على مستفيدي منتج الأرض المجانية.

في آخر يوم للتقديم.. طريقة ورابط الحصول على وظيفة بمركز الأرصاد
كشف المركز الوطني للأرصاد، أن اليوم الأحد ينتهي فيه التقديم على 57 وظيفة متنوعة للمواطنين من حملة مختلف المؤهلات.

الخارجية السودانية تهاجم "إيغاد" بعد دعوة "حميدتي" لحضور القمة
اتهمت الخارجية السودانية الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية في إفريقيا "إيغاد" بالتحول إلى "أداة للتآمر على السودان وشعبه".

5 نصائح مهمة تساعدك على تحمل المسؤولية... وتحذيرات من عواقب التهرب منها
في بعض الأحيان عندما نرتكب خطأ ما، قد يكون من الصعب الاعتراف به، واتخاذ خطوات عملية لحله، وقد يكون رد فعلنا عادة إلقاء اللوم على الآخرين أو تقديم الأعذار.

6 علامات تدل على أن ابنك عبقري.. و7 نصائح لتربيته
هناك بعض العلامات تدل على أن ابنك عبقري ويتمتع بقدرات أو مواهب استثنائية، ومن الأهمية بمكان توفير الدعم والتشجيع المناسبين للمساعدة في تعزيز إمكاناته وتطوير قدراته.

لمرضى السكري.. علاج نهائي للتغلب على مشكلة التبول الليلي
يعاني بعض الناس من الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل لدخول الحمام، وهو أمر يبدو مزعجًا على نحو كبير، وقد يكون له تأثير على الحالة الصحية، ويعكس وجود مشكلة أساسية.

منها النمو المفرط للجنين.. مخاطر "سكري الحمل" على صحة الأمهات والأطفال
يؤثر سكري الحمل، وهو حالة تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الحمل، على نسبة تتراوح بين 2% و10% من النساء الحوامل، وهو يظهر عادة بين الأسبوعين 24 و28 من الحمل.

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