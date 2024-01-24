تعرف على شروط ترخيص المصانع خارج الأراضي المخصصة لها

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شكلت لجنة مركزية من 9 جهات، بهدف استكمال حصر جميع المصانع والمنشآت الممارسة للأنشطة الصناعية، الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي. اضافة اعلان

ورفعت اللجنة توصياتها ومقترحاتها إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع الزام اللجنة بأخذها في عين الاعتبار للمعايير البيئية.





شروط إنشاء المصانع خارج المواقع المخصصة



3 اشتراطات لترخيص المصانع خارج أراضيها



الحصول على الترخيص الصناعي والتصريح البيئي



تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي في المملكة



وتحتاج المصانع المقامة مستقبلاً خارج نطاق الأراضي المخصصة إلى موافقة الوزارات والجهات الحكومية التي تملك صلاحية تخصيص استخدامات الأراضي الواقعة تحت إشرافها.ويت منح الترخيص بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية للاستخدام الصناعي لتلك الأراضي، مع تزويد الوزارة بالطلبات المقدمة للاستثمار الصناعي قبل الترخيص لها لاعتمادها.ويتطلب إنشاء وتشغيل أي مشروع صناعي خارج المواقع المخصصة إلى 3 اشتراطات تتمثل في:1ـ أن يتوافق مع تصنيف الأنشطة الاقتصادية ISIC4.2ـ إلزام صاحب المشروع بمراعاة المعايير البيئية والصحية للمصانع المرتبطة بمواقع مواد الخام أو المصادر الطبيعية للإنتاج الزراعي أو الحيواني.3ـ قيام اللجنة بوضع الاشتراطات الفنية وتحديد المشروعات التي يمكن السماح بها، داخل النطاق العمراني وخارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية.ويضاف إلى جانب تراخيص الاستثمار ضرورة الحصول على الترخيص الصناعي والتصريح البيئي، مع قيام وزارة الصناعة والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بإبلاغ وزارة الاستثمار.ودعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قبل 3 أعوام، جميع المصانع الواقعة خارج نطاق المدن الصناعية إلى سرعة تصحيح أوضاعها من خلال تجديد واستكمال جميع التراخيص والاشتراطات.ويأتي ذلك تعزيزاً لبيئة الاستثمار الصناعي في المملكة، ورفع نسبة الامتثال نحو بيئة صناعية تنافسية، ولضمان عدم تأثرهم واستدامتهم في مواقعهم الحالية وتلافي التعرض للمخالفات النظامية.