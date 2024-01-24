عاجل.. تحذير من موجة قطبية شديدة البرودة على مناطق المملكة بهذا الموعد

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حذر
خبراء الأرصاد من نشاط المرتفع الآزوري وموجة قطبية شديدة البرود على مناطق
المملكة.
تحذير
من موجة قطبية شديدة البرودوعلى
حسابه في منصة "إكس"، حذر خبير الطقس والتنبؤات الجوية عبدالله العصيمي، من موجات
باردة قادمة من مناطق سيبيريا والقطب الشمالي، تؤثر على مناطق المملكة الأسبوع
المقبل، وتعتبر من الموجات شديدة البرودة.
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نشاط
المرتفع الآزوريوأوضح
أن الحالة تتزامن مع نشاط المرتفع الآزوري ولذلك ستؤثر على أجزاء واسعة بما فيها
المنطقة الغربية وستنخفض درجات الحرارة إلى أقل من معدلاتها في معظم المناطق.
منخفضات
جوية متوالية تؤثر على أجواء المملكةفيما
توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني خلال الأيام القادمة، عدة منخفضات جوية
متوالية على بلاد الشام وهذا يؤثر على أجواء المملكة بطريق مباشر وغير مباشر.
تذبذب
درجات الحرارة وموجة برد قوية وأضاف
أنه يتوقع تذبذبًا في درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض، مع موجة برد من شبه قوية إلى
قوية على معظم المناطق، وذلك خلال الأسبوع القادم.
انخفاض
عام فيوحسب
تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس لهذا اليوم، فإنه من المتوقع استمرار
الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.
درجات الحرارة
ويمتد تأثير الحالة إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
هطول
أمطار خفيفة على هذه المناطق في حين يتوقع هطول أمطار خفيفة على أجزاء من
مناطق جازان، عسير وقد تمتد إلى الباحة.
كما تتهيأ الفرصة لتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة تبوك، الجوف "القريات" والحدود الشمالية "طريف".