عاجل.. إعلان نتائج اختبارات القدرات العامة الورقي اليوم

مواعيد تهمك:سترسل نتائج اختبار القدرات العامة الورقي الذي عقد في شهر ديسمبر 2023م، يوم الأربعاء 24 يناير 2024م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملفك، وستتاح على نظام التسجيل يوم الخميس 25 يناير 2024م.