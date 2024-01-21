10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. رابط التقديم للوظائف المدنية بوزارة الدفاع وأمطار رعدية على هذه المناطق

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



"جودة الحياة" يستهدف وصول 3 مدن سعودية لقائمة أفضل 100 مدينة للعيش حول العالم

يطمح برنامج جودة الحياة، في إدراج ثلاث مدن سعودية على الأقل ضمن قائمة أفضل 100 مدينة للعيش في العالم مع حلول عام 2025.



"التعليم" تحظر على المدارس قبول إهداءات خارجية

أرسلت وزارة التعليم تعميمًا عاجلًا لجميع المدارس العالمية والأهلية تشدد فيه على ضرورة مناسبة ما تحتويه مراكز مصادر التعليم ودور الحديث من كتب إثرائية أو ثقافية أو علمية.



رابط وتخصصات الوظائف المدنية في وزارة الدفاع مع فتح باب التقديم

أعلنت قيادة سلاح الصيانة بالقوات البرية في وزارة الدفاع، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف المدنية في مجالي التعليم والترجمة بمعهد سلاح الصيانة بالطائف.



قريبًا.. قرار بتوطين 16 ألف وظيفة في القطاع الهندسي

تعتزم وزارتا الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإعلان قريبًا عن قرارات توفر أكثر من 16 ألف وظيفة للمواطنين في القطاع الهندسي.



أمطار رعدية وبرد وضباب على مكة وهذه المناطق



توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.



دولة أوروبية تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان المحتل

أعلنت بلجيكا أنها ستدعم بشكل كامل القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، التي تتهم المحتل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية"، في حربه على قطاع غزة.



خبراء يحذرون من طرق مبتكرة للاحتيال المالي و4 إجراءات للحماية



حذّر الخبراء في المصرف المركزي للاتحاد الروسي من الطرق المبتكرة التي يتبعها المحتالون لسرقة أموال الناس باستخدام التقنيات الحديثة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".



"الأمان الأسري": ضرب الأطفال يسبب تراجع معدل الذكاء

أثبتت نحو 1500 دراسة عالمية، الضرر الذي يحدثه ضرب الأطفال، وأظهر برنامج الأمان الأسري أن الضرب يؤثر سلبًا على معدل الذكاء.



معلومة خاطئة حول عدد مرات تنظيف الأسنان بالفرشاة يوميًا



قدم طبيب أسنان، بعض النصائح التي قد يتجاهلها معظم الناس عند تنظيف أسنانهم، مما يؤدي إلى مشاكل محتملة.



