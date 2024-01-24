تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن تغيير الآيبان البنكي

أ أ

كشف حساب المواطن عن الوقت المحدد لتفعل الآيبان البنكي عند تغييره من جانب المستفيد لنزول الدعم.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ " 10يناير" سيتم التحقق منه ضمن دورة الدفع لشهر"مارس" وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان". اضافة اعلان

وأضاف: "ويتم صرف الدعم في حال كنت مستحقًا على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثًا".



حياك الله ، في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ " 10يناير" سيتم التحقق منه ضمن دورة الدفع لشهر"مارس" وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان ، ويتم صرف الدعم في حال كنت مستحق على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثاً، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 23, 2024

استقطاع البنك من دعم حساب المواطن



إجراءات يتعين على المستفيد اتخاذها في حال عدم صرف الدعم



تقديم اعتراض في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

