الثلاثاء، 02 ربيع الثاني 1445 ، 17 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

المملكة تمنح التأشيرة الإلكترونية لموطني 6 دول جديدة

التامين
التأشيرة الإلكترونية
أ أ
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أعلنت وزارة السياحة، إتاحة تأشيرة الزيارة إلكترونيًا لمواطني 6 دول جديدة، والتي تضم كلًّا من تركيا، وتايلاند، وبنما، وسانت كيتس ونيفيس، وسيشل، وموريشيوس. اضافة اعلان


طريقتان للحصول على التأشيرة

وقالت الوزارة عبر منصة إكس، إنه بإمكان حاملي جنسية إحدى هذه الدول التقدم بطلب الحصول على تأشيرة عن طريق طلب تأشيرة الزيارة إلكترونيًا أو مباشرة عند الوصول إلى أحد المنافذ الدولية للمملكة.


منح التأشيرة لـ 8 دول أخرى

وسبق وأتاحت المملكة ممثلة بوزارة السياحة، في أغسطس الماضي منح تأشيرة الزيارة إلكترونياً لـ 8 دول جديدة، تشمل أذربيجان، وألبانيا، وأوزبكستان، وجنوب إفريقيا، وجورجيا، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، والمالديف، ليتسع نطاق التأشيرة حينها إلى 57 دولة.
وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بعدد من المحاذير التي يجب على صاحب التأشيرة الالتزام بها وعدم مخالفتها أثناء وجوده في المملكة.


4 تنبيهات من الوزارة للزائرين

1ـ يجب الالتزام بمدة الإقامة المحددة في تأشيرة الزيارة، وإذا كانت تأشيرة الزيارة من نوع دخول متعدد تكون مدة الإقامة تناقصية.
2ـ تجديد التأشيرة غير متاح إلا بعد انتهاء صلاحيتها.
3ـ تجنبا للعقوبات يجب مغادرة المملكة قبل انتهاء مدة الإقامة المحددة في تأشيرة الزيارة.
4ـ لا تخولك تأشيرة الزيارة للعمل مقابل أجر، أو تأدية مناسك العمرة خلال موسم الحج.

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