الثلاثاء، 11 ربيع الأول 1445 ، 26 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. موعد صرف إعانة التأهيل الشامل ودعم سكني لهؤلاء

ح099
أهم 10 أخبار
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook


تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

"الخارجية": المملكة تدين وتستنكر الهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين بالحدود الجنوبية
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية للهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين الشقيقة المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة.

بعد يومين من إيداعه.. تنويه مهم لمن لم يحصل على دعم سكني حتى الآن
أعلن برنامج سكني، استمرار العمل لليوم الثالث على التوالي في إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين.

85 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة تتوقع نموًا في إيرادات 2023
كشف الإصدار الثاني من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، عن تفاؤل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة حيال توقعات الإيرادات لعام 2023.

رسميًا.. تحديد موعد صرف إعانة التأهيل الشامل
أعلنت وزارة الموارد البشرية، عن صرف إعانة التأهيل الشامل للمستفيدين، اليوم الثلاثاء.

رياح متربة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولًا على مكة والمدينة و3 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

بشرى.. توطين قطاع الصيادلة يتخطى المستهدف بـ 700%
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أن برنامج التوطين نجح منذ بداية هذا العام حتى شهر سبتمبر، في توظيف وتمكين أكثر من 1300 صيدلي للعمل في القطاع الخاص.

أعلاها 50 ألف ريال.. بدء رصد المخالفات البلدية وفقًا لجدول الجزاءات المحدّث
بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان العمل على رصد المخالفات البلدية في النسخة المحدّثة من جدول الجزاءات المحدّث والمعتمد من الوزارة نفسها في جانب مخالفات الطرق والشوارع ومخالفات البناء العامة.

أب يُفاجىء ابنه بحضوره للمسيرة .. شاهد ردة فعله
وثق مقطع فيديو لحظة احتفال أب مع ابنه في مسيرة بالأعلام الوطنية على ظهر الأحصنة.

11 بلدًا شهدت فيضانات وأعاصير وزلازل شديدة في 12 يومًا (تقرير)
اجتاحت العديد من عواصم العالم ظواهر مناخية مفاجئة، بداية من الأعاصير والفيضانات وانتهاء بالزلازل والبراكين، التي أثرت بالسلب على مقومات الحياة في جميع البلدان.

المشكلة والحل.. كيف تعرف وتواجه نسبة إشعاعات هاتفك؟
سادت حالة من القلق في بعض لدول الأوروبية، بعد أن طفت مشكلة إشعاعات الهواتف الخلوية على السطح مجددًا، وسط تحذيرات من خطر ما تصدره على حياة الملايين.

اقرأ أيضا

هيئة المحتوى
11:04 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

التقديم يبدأ اليوم.. وظائف إدارية ومالية لحديثي التخرج في هيئة المحتوى

درجات الحرارة
9:35 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

44 في الأحساء وحفر الباطن.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

مصنع الألواح
9:34 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

إنشاء أول مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية في العيينة (فيديو)

الطلاب اليوم الوطني
9:26 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

حتى الخميس.. الطلاب والمعلمون يواصلون الاحتفال باليوم الوطني

اقرأ أيضا

إحباط محاولة تهريب نحو 30 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بعسير

"الخارجية": المملكة تدين وتستنكر الهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين بالحدود الجنوبية

4 مطارات تسمح بدخول الأدوية الخاضعة للرقابة.. تعرف عليها

وزير العدل: المحامي شريك أساسي في تطوير الخدمات العدلية

بشرى.. توطين قطاع الصيادلة يتخطى المستهدف بـ 700%

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 1:48 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. 942 مليون ريال لمستفيدي "سكني" ودعم المواطن

أخبار السعودية 1:18 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. تنبيه من حساب المواطن للمتزوجين ووظائف للخريجين

أخبار السعودية 4:35 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. أمر ملكي جديد وشروط استمرار دعم الضمان ووظائف شاغرة بالجامعة الإلكترونية

أخبار السعودية 4:29 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. ترقيات في الوزارات وتوجيه عاجل من حساب المواطن ومكافآت لهؤلاء الطلاب

اقرأ أيضا

حالة مطرية
7:27 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

منها جازان وعسير.. "الحصيني" يُحذر من أمطار ورياح على عدة مناطق

أمطار المملكة 6
7:12 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

رياح متربة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولًا على مكة والمدينة و3 مناطق

المخالفات البلدية
6:59 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

أعلاها 50 ألف ريال.. بدء رصد المخالفات البلدية وفقًا لجدول الجزاءات المحدّث

فيديو
2:00 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

لحظة استقبال مفقود جازان بعد العثور عليه

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

5bfbfae725277
11:07 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 6 خطوات للتقديم في برنامج "ماهر 12/12" لتأهيل الكوادر المتخصصة

اختبار الأختبارات اختبارات
10:57 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

في اليوم الثاني.. تعرف على خطوات التسجيل في اختبار ‫القدرة المعرفية الورقي

ح099
10:11 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. موعد صرف إعانة التأهيل الشامل ودعم سكني لهؤلاء

الطلاب اليوم الوطني
9:26 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

حتى الخميس.. الطلاب والمعلمون يواصلون الاحتفال باليوم الوطني

حرس الحدود
9:14 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

إحباط محاولة تهريب نحو 30 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بعسير

الراتب - ريال 0 عملة
9:08 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

رسميًا.. تحديد موعد صرف إعانة التأهيل الشامل