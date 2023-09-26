10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. موعد صرف إعانة التأهيل الشامل ودعم سكني لهؤلاء

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:
"الخارجية": المملكة تدين وتستنكر الهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين بالحدود الجنوبية
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية للهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين الشقيقة المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة.
بعد يومين من إيداعه.. تنويه مهم لمن لم يحصل على دعم سكني حتى الآن
أعلن برنامج سكني، استمرار العمل لليوم الثالث على التوالي في إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين.
85 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة تتوقع نموًا في إيرادات 2023
كشف الإصدار الثاني من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، عن تفاؤل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة حيال توقعات الإيرادات لعام 2023.
رسميًا.. تحديد موعد صرف إعانة التأهيل الشامل
أعلنت وزارة الموارد البشرية، عن صرف إعانة التأهيل الشامل للمستفيدين، اليوم الثلاثاء.
رياح متربة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولًا على مكة والمدينة و3 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
بشرى.. توطين قطاع الصيادلة يتخطى المستهدف بـ 700%
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أن برنامج التوطين نجح منذ بداية هذا العام حتى شهر سبتمبر، في توظيف وتمكين أكثر من 1300 صيدلي للعمل في القطاع الخاص.
أعلاها 50 ألف ريال.. بدء رصد المخالفات البلدية وفقًا لجدول الجزاءات المحدّث
بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان العمل على رصد المخالفات البلدية في النسخة المحدّثة من جدول الجزاءات المحدّث والمعتمد من الوزارة نفسها في جانب مخالفات الطرق والشوارع ومخالفات البناء العامة.
أب يُفاجىء ابنه بحضوره للمسيرة .. شاهد ردة فعله
وثق مقطع فيديو لحظة احتفال أب مع ابنه في مسيرة بالأعلام الوطنية على ظهر الأحصنة.
11 بلدًا شهدت فيضانات وأعاصير وزلازل شديدة في 12 يومًا (تقرير)
اجتاحت العديد من عواصم العالم ظواهر مناخية مفاجئة، بداية من الأعاصير والفيضانات وانتهاء بالزلازل والبراكين، التي أثرت بالسلب على مقومات الحياة في جميع البلدان.
المشكلة والحل.. كيف تعرف وتواجه نسبة إشعاعات هاتفك؟
سادت حالة من القلق في بعض لدول الأوروبية، بعد أن طفت مشكلة إشعاعات الهواتف الخلوية على السطح مجددًا، وسط تحذيرات من خطر ما تصدره على حياة الملايين.