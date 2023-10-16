أخبار السعودية.. 176 متهمًا بالفساد والدعم السكني للمطلقات وفاشيات الأمراض المنقولة

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
"مكافحة الفساد": إيقاف 176 شخصًا متهمين بغسل الأموال والتزوير بـ7 جهات حكومية
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، إيقاف 176 شخصًا من 6 وزارات وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بتهمة الرشوة والاستغلال وغسل الأموال والتزوير.
اليوم.. انطلاق معرض "صُنع في السعودية" بمشاركة 100 شركة (فيديو)
ينطلق اليوم الاثنين، معرض "صُنع في السعودية" في نسخته الثانية والتي تستمر حتى 19 من أكتوبر الجاري تحت شعار "الصنعة سعودية"، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية.
للاستفادة من الدعم.. سكني يكشف عن آلية احتساب تاريخ الطلاق للمطلقات
كشف برنامج سكني عن آلية احتساب تاريخ الطلاق للمطلقات، كأحد الشروط اللازمة لاستحقاق الدعم السكني.
في هذا الموعد.. تحذيرات من كتلة خريفية قادمة وانخفاض الحرارة على معظم الأنحاء
حذر خبراء الأرصاد من كتلة خريفية متوقعة تشمل أجواء المملكة، مع انخفاض درجات الحرارة على عدد من المناطق خلال أيام.
41 بالأحساء.. درجات الحرارة اليوم بالمملكة
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
نجران تُسجل أكثر الإصابات بفاشيات الأمراض المنقولة
كشف تقرير وزارة الصحة عن فاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء للعام الماضي، حيث سجلت 1188 حالة مصابة، منها 947 حالة في الفاشيات من مصدر عام بـ 80%، و241 حالة مصابة بالفاشيات المنزلية.
خلال 60 يومًا.. تعرف على ضوابط تظلم المدارس من التقويم والاعتماد
أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أحقية المدارس في تقديم تظلمها من قرارات التقويم الخارجي أو التصنيف أو الاعتماد الذي اتخذته اللجان المختصة بالتقويم والتصنيف والاعتماد من خلال لجنة تظلم مستقلة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المعتمدة من الهيئة.
خدمة اليوم.. 8 خطوات لتقديم طلب تعاون بحثي لتحلية المياه
تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الاثنين، أهم الخطوات اللازمة لتقديم طلب تعاون بحثي لتحلية المياه.
من خلال 6300 مصنع.. 400 مليار ريال استثمارات صناعية في "مدن"
اختارت المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية (مدن) ماجد بن رافد العرقوبي، أول “قائد تحول أعمال” في النسخة الأولى لجائزتها بعد إطلاقها عام 2023.