رقم مفاجأة.. 17% من المواطنين يمتلكون عملات رقمية

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تحتل المملكة المرتبة الثالثة عالميا من حيث السكان الذين يمتلكون عملات رقمية، بنسبة 17.53% من السكان، بعد الإمارات بـ 27.6% وفيتنام بـ 20.54%. اضافة اعلان

وذلك وفقا لنتائج أحدث إحصائية لشركة "Triple.A" لعام 2023، المختصة في تقديمات خدمات وتسهيلات للمتعاملين بالعملات الرقمية.





إيران وأمريكا في المركزين الرابع والخاس





ملكية العملة الرقمية (%17 من السكان):



وحلت رابعا إيران بنسبة امتلاك 13.4 % من سكانها للعملات الرقمية وأمريكا خامسا بنسبة 13.22 %.وأوضح تقرير صدر مؤخرا، مبني على معلومات جمعت من خلال استبيان لعينة إحصائية لموقع Statista المختص بإجراء الإحصاءات أن المملكة حلت في المركز التاسع عالميا بنسبة تعامل بالعملات الرقمية لـ 23 % من السكان.مصر: 2.95%أستراليا: 2.67%بنجلاديش: 2.43%إيطاليا: 2.43%السويد: 1.56%النمسا: 1.31%الدنمارك: 1.16%النرويج: 1.13%أيسلندا: 0.94%المغرب: 4.90%كولومبيا: 4.81%إندونيسيا: 4.55%ألمانيا: 4.19%كندا: 4.15%اليابان: 4.13%الصين: 4.08%كوريا الجنوبية: 3.98%المكسيك: 3.39%إسبانيا: 3.00%الهند: 7.23%البرازيل: 6.98%باكستان: 6.40%فرنسا: 5.90%روسيا: 5.87%نيجيريا: 5.75%الأرجنتين: 5.56%المملكة المتحدة: 5.52%تركيا: 5.46%كينيا: 4.92%الإمارات العربية المتحدة: 27.67%فيتنام: 20.54%السعودية: 17.53%إيران: 13.46%الولايات المتحدة الأمريكية: 13.22%أوكرانيا: 10.30%فنزويلا: 10.30%جنوب أفريقيا: 10.00%تايلاند: 9.32%