5 آلاف ريال غرامة عدم وجود مسجد وقهوة ومطعم في محطات الوقود

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بدأت وزارة الشؤون البلدية اعتبارًا من أمس الأول، تطبيق جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث.
وتشمل الجزاءات في محطات الوقود، والتي تصل فيها الغرامة المالية إلى 5آلاف ريال عدم وجود محل قهوة أو مطعم أو إغلاق التموينات، وذلك بحسب الفئة والشروط التي يتضمنها الترخيص.
مخالفات الجدول المحدث ويشمل الجدول المحدث على العديد من المخالفات حسب الفئة في اشتراطات محطة الوقود من بينها:
عدم تشغيل التموينيات في محطات الوقود ومراكز الخدمة (تصل الغرامة إلى 5 آلاف ريال).
عدم تشغيل محل زيوت وتشحيم. (تصل الغرامة إلى 5 آلاف ريال).
عدم وجود مسجد لا تقل مساحته عن الاشتراطات المحددة. (تصل الغرامة إلى 5 آلاف ريال).
عدم توفر محل قهوة في محطات الوقود. (تصل الغرامة إلى 5 آلاف ريال).
عدم توفير مطعم في محطات الوقود. (تصل الغرامة إلى 5 آلاف ريال).
عدم توفير محل لبيع وإصلاح الإطارات. (تصل الغرامة إلى 5 آلاف ريال).
عدم وجود دورة مياه. (تصل الغرامة إلى 10 آلاف ريال).
وجود طفح في المياه في دورات المياه. (تصل الغرامة إلى 2.500 ريال).
عدم وجود شطافات ومراوح تهوية في دورات المياه. (تصل الغرامة إلى 2.500 ريال).
عدم وجود حاويات للنظافة أو تدني نظافة الأرض من الزيوت والنفايات والمواد الأخرى في محطات الوقود. (تصل الغرامة إلى 2.500 ريال).
عدم تغطية شعر الرأس وعدم لبس القفاز في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة (غرامتها 1000 ريال).
يمكنك الاطلاع على نص جدول الجزاءات المحدث من هنا