5 آلاف ريال غرامة عدم وجود مسجد وقهوة ومطعم في محطات الوقود

أ أ



بدأت وزارة الشؤون البلدية اعتبارًا من أمس الأول، تطبيق جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث.

وتشمل الجزاءات في محطات الوقود، والتي تصل فيها الغرامة المالية إلى 5آلاف ريال عدم وجود محل قهوة أو مطعم أو إغلاق التموينات، وذلك بحسب الفئة والشروط التي يتضمنها الترخيص. اضافة اعلان





مخالفات الجدول المحدث

