الثلاثاء، 02 ربيع الثاني 1445 ، 17 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

خدمة اليوم.. 10 خطوات لتسجيل مزرعة في منصة ري

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خطوات لتسجيل مزرعة في منصة ري
أ أ
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الثلاثاء، أهم الخطوات اللازمة لتسجيل مزرعة في منصة ري.

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خطوات لتسجيل مزرعة في منصة ري

وأوضحت المؤسسة العامة للري، أنها تقدم خدمة رئيسة تتيح للمستفيد تسجيل المزارع التابعة له في منصة ري، ليتم بعد اعتمادها من قبل المسؤولين، طلب الخدمات عليها.

الخطوات


1 - سجل حساب مستفيد جديد.
2 - سجل البيانات الرئيسة للمستفيد، سواء كان مالكاً أو ناظراً أو مستأجراً أو أي صفة يتم تحديدها لاحقا أثناء تسجيل المزرعة، ووافق على شروط وأحكام التسجيل، ومن ثم اضغط على (تسجيل).
3 - سوف يصلك رمز التحقق من الهوية على رقم الجوال المسجل، أدخله في الحقل المخصص، ومن ثم اضغط على (التحقق من الرمز).
4 - بعد الانتهاء من التحقق يمكنك التسجيل عن طريق الدخول على المنصة من شاشة تسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم الهوية التي تم تسجيلها مسبقا، ومن ثم كلمة المرور، وبعدها اضغط على (الدخول).
5 - بعد تسجيل الدخول لأول مرة، يتطلب تسجيل وإضافة مزرعة واحدة على الأقل ليتمكن المستفيد من التقديم على خدمة أو عدة خدمات تقدمها المؤسسة العامة للري عن طريق الضغط على (إضافة مزرعة).
6 - لإضافة تسجيل مزرعة يتطلب قراءة الشروط الخاصة لذلك، وعلى المستفيد توفير كافة الوثائق المطلوب إرفاقها، مع تسجيل المزرعة تفادياً لإلغاء الطلب.
7 - املأ جميع البيانات الرئيسية للمزرعة، مع ضرورة تعبئة الحقول الإلزامية، وأرفق الوثائق المطلوبة، ومن ثم حدّد موقع المزرعة على الخريطة.
8 - اختر نوع ملكية المستفيد للمزرعة، ومن ثم أدخل البيانات الخاصة بالملكية، مع مراعاة الحقول الإجبارية، وأرفق كافة الوثائق.
9 - حدّد نوع الري الخاص بالمزرعة، وسجّل باقي البيانات، إن وجدت.
10 - راجع المدخلات، وتأكد من صحتها قبل تسجيل المزرعة وإرسال الطلب إلى مرحلة التوثيق.

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