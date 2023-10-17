تأسيس أكبر شبكة نقاط شحن للسيارات الكهربائية في المملكة

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جهزت شركة البحر الأحمر الدولية أكبر شبكة نقاط شحن للمركبات الكهربائية، مستقلة تمامًا عن شبكة الكهرباء الوطنية، بواقع 150 نقطة شحن موزعة حول منطقة المرحلة الأولى من وجهة البحر الأحمر. اضافة اعلان





أسطول سيارات "البحر الأحمر الدولية"





الجمع بين الاستدامة والفخامة





من خطط شركة البحر الأحمر الدولية





تطوير وتجديد مطار الوجه





بناء صالة دولية جديدة



ولضمان التنقل للأسطول الأولي لـ "البحر الأحمر الدولية"، المكون من 80 سيارة كهربائية من طراز لوسيد ومرسيدس، تم وضع نقاط الشحن في مواقع إستراتيجية، للحفاظ على حالة الشحن المطلوبة للمركبات،وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جون باغانو، إن هذا المشروع يمثل طموحنا في الجمع بين نهجي الاستدامة والفخامة بشكل استثنائي وفريد، نحو مستقبل الجيل القادم من التنقل الذكي.1ـ تأسيس أسطول هو الأول من نوعه في السعودية.2ـ مكون من الحافلات الكهربائية المحايدة للكربون.3ـ تعمل على نقل الموظفين في وجهة البحر الأحمر.4ـ يتم البحث عن حلول النقل المستدامة المماثلة.من ناحية أخرى كشفت شركة البحر الأحمر الدولية مؤخرًا عن تكليفها بأعمال تطوير وتجديد مطار الوجه (EJH) الذي يقع في منطقة تبوك شمال غرب المملكة.ويركز التطوير على تجديد المطار وفق معايير عالمية، إلى جانب تحديث الصالة الحالية والبنية التحتية.وتقوم «البحر الأحمر الدولية» ببناء صالة دولية جديدة سيكشف عن تصاميمها قريبًا، مما سيرفع جاهزية مطار الوجه لتقديم المزيد من الرحلات المباشرة التي ستخلق حراكًا اقتصاديًا تستحقه المنطقة، وتوفر فرصًا وظيفية للمجتمع المحلي.