تأسيس أكبر شبكة نقاط شحن للسيارات الكهربائية في المملكة

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جهزت شركة البحر الأحمر الدولية أكبر شبكة نقاط
شحن للمركبات الكهربائية، مستقلة تمامًا عن شبكة الكهرباء الوطنية، بواقع 150 نقطة شحن موزعة
حول منطقة المرحلة الأولى من وجهة البحر الأحمر.
ولضمان التنقل للأسطول الأولي لـ "البحر
الأحمر الدولية"، المكون من 80 سيارة كهربائية من طراز لوسيد ومرسيدس، تم وضع
نقاط الشحن في مواقع إستراتيجية، للحفاظ على حالة الشحن المطلوبة للمركبات،
أسطول سيارات "البحر
الأحمر الدولية"
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جون باغانو، إن هذا
المشروع يمثل طموحنا في الجمع بين نهجي الاستدامة والفخامة بشكل استثنائي وفريد،
نحو مستقبل الجيل القادم من التنقل الذكي.
الجمع بين
الاستدامة والفخامة
1ـ تأسيس أسطول هو الأول من نوعه في السعودية.
من خطط شركة البحر الأحمر الدولية
2ـ مكون من الحافلات الكهربائية المحايدة للكربون.
3ـ تعمل على نقل الموظفين في وجهة البحر الأحمر.
4ـ يتم البحث عن حلول النقل المستدامة المماثلة.
من ناحية أخرى كشفت شركة البحر الأحمر الدولية
مؤخرًا عن تكليفها بأعمال تطوير وتجديد مطار الوجه (EJH) الذي يقع في منطقة تبوك شمال غرب المملكة.
تطوير وتجديد
مطار الوجه
ويركز التطوير على تجديد المطار وفق معايير عالمية، إلى جانب تحديث الصالة الحالية والبنية التحتية.