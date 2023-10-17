بعد ظهورها في مدارس مكة.. كيف تتعامل مع "متلازمة اليد والقدم والفم"؟ (فيديو)

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شهدت العديد من مدارس مكة المكرمة، انتشار مرض اليد والقدم والفم بين الطلاب، وهو عدوى فيروسية خفيفة ومُعدية تشيع بين الأطفال الصغار. اضافة اعلان

لكن وزارة الصحة طمأنت أولياء الأمور بأن حالات الإصابة بين الطلاب والطالبات لا تدعو للقلق، وهي عدوى فيروسية خفيفة وليست مرض "التيفوئيد".





طريقة انتقال العدوى







عن الفيروس 🦠 المنتشر هذي الايام بالمدارس و هو متلازمة اليد و القدم و الفم توضيح :عن الفيروس 🦠 المنتشر هذي الايام بالمدارس و هو متلازمة اليد و القدم و الفم pic.twitter.com/m3sqhTO5NO October 16, 2023

طرق الوقاية من العدوى الفيروسية



إرشادات للمصابين بمرض اليد والقدم والفم



وقال الدكتور ظافر آل حافظ، استشاري أمراض الجلدية، إن هذه العدوى الفيروسية تنتشر خلال الخريف وفي الربيع وأحيانًا تظهر في فصل الصيف، وتنتشر كثيرًا في المدارس ودور الحضانة نتيجة الاختلاط بين الأطفال.وأضاف في مقطع فيديو عبر حسابه في منصة "إكس"، أن العدوى التي تنتقل عن طريق الفم تصيب الأطفال من سن سنتين إلى 8 سنواتوأشار إلى أن أبرز أعراضها:-الحرارة.-الإعياء.-التعب الشديد.-الطفح الجلدي (بثور - أكياس دهنية في اليد والأقدام وداخل الفم).ونصح استشاري الأمراض الجلدية، أولياء الأمور بإعطاء الأطفال المصابين:-السوائل الكافية.-إعطاء خافض للحرارة.-عدم الاختلاط بأطفال آخرين، ويفضل عدم الذهاب إلى المدارسوبين أن الأعراض تزول خلال فترة من 7 إلى 10 أيام.وقدمت وزارة الصحة، نصائح للوقاية من العدوى الفيروسية، تشمل:غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وفي حالة عدم توفر الماء والصابون، استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول.-غسل اليدين دائمًا بعد تغيير الحفاضات، وبعد استخدام المرحاض، وبعد السعال أو العطس، وقبل وبعد رعاية شخص مريض.-مساعدة الأطفال على غسل أيديهم وتعليمهم كيفية غسل أيديهم، والتأكد من غسلهم بشكل صحيح.-مساعدة الأطفال في الحفاظ على نظافة البثور وتجنب لمسها.-تجنب الاتصال الوثيق مع الناس الذين يعانون من المرض (مثل: العناق).-تجنب لمس العينين والأنف والفم، واليدان غير نظيفتين.-تنظيف وتطهير الأسطح التي يتكرر لمسها والأشياء المشتركة (مثل: مقابض الأبواب).-ترك البثور لتجف بشكل طبيعي، مع تجنب لمسها أو اللعب أو الضغط عليها.-غسل اليدين بالماء والصابون وخاصة الأطفال.-استخدام المناديل الورقية عند السعال أو العطس والتخلص منها في المكان المخصص.-تجنب مشاركة المناشف أو الأدوات المنزلية (مثل الأكواب أو أدوات المائدة).-غسل الفراش والملابس المتسخة بالماء الساخن.إبقاء الطفل المصاب خارج المدرسة أو الحضانة عند شعوره بالأعراض، ويمكنهم العودة عند الشعور بالتحسن.-تناول الأطعمة اللينة (مثل البطاطس المهروسة والزبادي والحساء) إذا كان الأكل والبلع غير مريح، مع تجنب الأطعمة والمشروبات الساخنة أو الحمضية أو الحارة.-الغرغرة بالماء الدافئ المالح للبالغين وليس الأطفال؛ لتخفيف الانزعاج من تقرحات الفم مع عدم ابتلاعه.-تنظيف وتعقيم الألعاب التي قد لامست لعاب الطفل.-حماية الأطفال الآخرين في المنزل من خلال عدم اتصالهم عن قرب بالطفل المصاب (مثل: التقبيل والعناق ومشاركة الأكواب والأواني).