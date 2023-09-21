الخميس، 06 ربيع الأول 1445 ، 21 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. مشروع سكني بجدة وصرف معاش التقاعد المبكر

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

بشرى سارة.. طرح مشروع سكني جديد بجدة
أطلقت الشركة الوطنية للإسكان "NHC"، مشروع دارة سدايم، الواقع في ضاحية سدايم بمحافظة جدة، بالشراكة مع شركة الأولى لتطوير العقارات.

تحذير مهم من "الموارد" حول نشاط التوسط لتوظيف المواطنين
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على اقتصار ممارسة نشاط التوسط في توظيف المواطنين وتقديم الخدمات العمالية المؤقتة على المنشآت الفردية.

شرط صرف معاش التقاعد المبكر لمن لم يبلغ الـ 60
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن شرط صرف معاش التقاعد المبكر لمن لم يبلغ سن الستين.

للمسجلين في التأمينات.. تعرف على شرط حساب المواطن لصرف الدعم
قال حساب المواطن، إنه يتعين على المسجلين في التأمينات الاجتماعية الإفصاح عن دخلهم ضمن مصادر الدخل في بياناتهم المسجلة عبر برنامج الدعم.

تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار وسيول ورياح على عسير وجازان
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار غزيرة ، وتساقط للبرد، وجريان السيول على منطقتي عسير وجازان.

براتب 9 آلاف ريال.. "باب رزق" تطرح وظائف شاغرة بعدة مدن بالمملكة
أعلنت شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة بعدة مدن بالمملكة (رواتب تصل 9,000 ريال)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

"شركة المياه" تعلن عن وظائف إدارية وهندسية لكل التخصصات.. بادر بالتقديم
أعلنت شركة المياه الوطنية عن طرح وظائف إدارية وتقنية وهندسية في كل من (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، القصيم، تبوك، حقل، الحناكية).

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