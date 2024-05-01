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مياه الأمطار والسيول تحاصر المنازل وتغمر المركبات في حي الفخارية بالدمام (فيديو)

أمطار حي الفخارية
أمطار حي الفخارية
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