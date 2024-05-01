مياه الأمطار والسيول تحاصر المنازل وتغمر المركبات في حي الفخارية بالدمام (فيديو)

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أجواء الدمام بعد هطول الأمطار الغزيرة خاصة في حي الفخارية بالمنطقة الشرقية.
أمطار حي الفخارية بالدماموأظهر مقطع فيديو، تجمعات من مياه الأمطار، وسيول حاصرت المنازل وغمرت المركبات في حي الفخارية بمحافظة الدمام بعد الحالة المطرية الغزيرة على المنطقة.
ووثق المقطع، امتلاء شوارع حي الفخارية بمياه الأمطار، وإيقاف حركة المرور تمام بسبب غزارة وكمية المياه في الشوارع والأحياء.
تقلبات جوية وأمطار وسيولهذا وأصدر الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، عدة تحذيرات لسكان 7 مناطق، تزامنًا مع الحالة المناخية التي تشهدها البلاد اليوم، وتوقعات الأرصاد بهطول أمطار غزيرة وجريان السيول.
ودعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية في مناطق مكة المكرمة، والقصيم، والباحة، وعسير، وجازان، والجوف، والحدود الشمالية.
ونصح الدفاع المدني بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، أثناء هطول الأمطار على هذه المناطق.
توقعات حالة الطقسوتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والرياض، والقصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، والشرقية.
في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقة تبوك خاصة الساحلية منها.
🔴 فيديو متداول
السيول في حي الفاخرية 😱
بـمدينة #الدمام
الأربعاء ٢٢ شوال ١٤٤٥هـ
1 مايو 2024م
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. pic.twitter.com/cu1mGOl7vq — طقس (@tqqs) May 1, 2024