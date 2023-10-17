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صحيفة تواصل الالكترونية

براتب 13 ألف ريال.. الهيئة الملكية بالجبيل تطرح وظائف شاغرة لهؤلاء

الراتب -- ريال - الموارد
الهيئة الملكية بالجبيل
أ أ
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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة "الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس".
وأوضحت أن الوظائف متاحة عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في الجبيل الصناعية وينبع الصناعية وجازان على النحو التالي:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية

1- مهندس مدني (عدد 1 - للرجال)
2- كاتب استلام / وتسليم (عدد 1 - للرجال)
3- فني معدات طبية (عدد 2 - للرجال والنساء)
4- فني أجهزة تكييف (عدد 5 - للرجال)
5- مهندس أعلى للأجهزة (عدد 1 - للرجال)
6- موظف مشتريات (عدد 1 - للرجال)
7- مدير مشروع (عدد 1 - للرجال والنساء)
8- مهندس أنظمة التدفئة والتهوية والتبريد (عدد 1 - للرجال)


المؤهلات المطلوبة

- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس

 الرواتب

الرواتب الإجمالية تبدأ من 5,000 وتصل إلى (13,500) ريال حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.

مدن العمل

- الجبيل
- جازان
- ينبع

طريقة التقديم

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط،(اضغط هنا).



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