براتب 13 ألف ريال.. الهيئة الملكية بالجبيل تطرح وظائف شاغرة لهؤلاء

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة "الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس".

وأوضحت أن الوظائف متاحة عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في الجبيل الصناعية وينبع الصناعية وجازان على النحو التالي: اضافة اعلان





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