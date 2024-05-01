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عاجل.. "الجامعات" تفتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة بدءا من هذا الموعد

مجلس شؤون الجامعات
مجلس شؤون الجامعات
أ أ
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أصدر مجلس شؤون الجامعات، اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بفتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة في الجامعات الحكومية من مناطق المملكة كافة، دون حصرها على المنطقة الإدارية التي تتبع لها الجامعة، وذلك ابتداءً من العام الدراسي 1446هـ.اضافة اعلان

أهم أهداف القرار

ويهدف القرار إلى تمكين الطلاب والطالبات من البحث عن المسارات العلمية المناسبة لهم، وتوفير فرص المنافسة العادلة على المقاعد الجامعية في كل الجامعات الحكومية حول المملكة.

مستهدفات رؤية 2030

كما يأتي قرار المجلس ضمن منظومة القرارات والتشريعات التطويرية التي يعمل المجلس على إقرارها بالتنسيق مع الجامعات، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

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