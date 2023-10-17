ارتكبوا هذا الأمر.. شرطة الرياض تتحرك للقبض على 3 أشخاص

أعلنت
إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت من القبض
على 3 أشخاص.
ارتكاب
حوادث جنائيةاضافة اعلان
وأوضحت أنه تم القبض على 3 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة
وارتكاب حوادث جنائية.
سرقة المركبات وترويج
المخدرات
وأضافت أن المتهمين
روجوا لمادة الشبو المخدرة، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وارتكبوا حوادث
جنائية تمثلت في سرقة مركبات ولوحات واستخدامها في تنفيذ جرائمهم.
استرداد المسروقات
وإيقاف المتهمين
وأكدت أنه تم استرداد
المسروقات، وأنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة
العامة لاستكمال التحقيقات.