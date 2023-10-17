ارتكبوا هذا الأمر.. شرطة الرياض تتحرك للقبض على 3 أشخاص

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أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت من القبض على 3 أشخاص.





ارتكاب حوادث جنائية اضافة اعلان



سرقة المركبات وترويج المخدرات



استرداد المسروقات وإيقاف المتهمين



وأوضحت أنه تم القبض على 3 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة وارتكاب حوادث جنائية.وأضافت أن المتهمين روجوا لمادة الشبو المخدرة، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة مركبات ولوحات واستخدامها في تنفيذ جرائمهم.وأكدت أنه تم استرداد المسروقات، وأنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.