العالم في أسبوع.. مواعيد صرف الرواتب في رمضان وبشرى حول الإعفاء من تأشيرات الشنجن

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يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.





أولاً - محليًا



بموافقة خادم الحرمين.. إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة، عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، مساء اليوم الجمعة 5 من رمضان 1445هـ الموافق 15 من مارس 2024.دشن أمراء المناطق، حملة جود الإسكان في مناطق عدة، بهدف توفير وحدات سكنية لمن هم في أشد حاجة للمساكن من خلال الإسهامات المجتمعية، وذلك ضمن حملة جود المناطق في منصة جود الإسكان.يرتبط شهر رمضان عادة بتزايد إنفاقات الأسر أكثر من الشهور الأخرى، الأمر الذي يفسر سر الاهتمام الكبير بمعرفة مواعيد إيداع الرواتب والمنح والمعاشات في حسابات المواطنين خلال هذا الشهر.يشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، إغلاق باب الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات؛ من خلال نظام نور.



أمين مجلس التعاون يزف بشرى لمواطني دول الخليج حول الإعفاء من تأشيرات الشنجن (فيديو)

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أنه سيجري مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في غضون أيام ببروكسل، لإعفاء مواطني الخليج من تأشيرة "الشنجن" (التأشيرة المتعددة).



5 ملايين ريال عقوبة مخالفات نظام علم الدولة

طرحت وزارة الداخلية، نظام علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني، عبر منصة "استطلاع" لأخذ رأي العموم بشأنه.



المخالفات الجسيمة لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.. التفاصيل كاملة

طرحت الهيئة العامة للعقار، مسودة اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، عبر منصة "استطلاع" لأخذ رأي العموم بشأنها.



بعد ارتفاع أسعار الإيجارات والكهرباء والغاز وانخفاض أسعار النقل.. ماذا عن الوقود؟

بعد ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 10% الشهر الماضي، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 1.8% في فبراير من 1.6% في يناير، وهي أعلى وتيرة منذ 6 أشهر.



ماذا تعرف عن الاختبارات المحكية التي سيتم تطبيقها لأول مرة بنهاية الفصل الدراسي الثالث؟

كشفت وزارة التعليم عن اعتزامها تطبيق الاختبارات المحكية نهاية الفصل الدراسي الثالث ضمن الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1445هـ، والتي تعد اختبارات ختامية للصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي.



بشرى سارة من الموارد البشرية بخصوص النقل الوظيفي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خدمة النقل الوظيفي، والتي تشمل النقل المباشر، ونقل مباشرة بترقية، ونقل بالإعلان، ونقل بالإعلان بترقية.



جريمة بشعة بالمملكة.. يتخلص من زوجته ويدفنها بالبيت ويتزوج أختها بنفس غرفتها!

كشف المحقق في النيابة العامة، وليد الحسن، عن تفاصيل واحدة من أغرب الجرائم التي شهدتها المملكة، كانت ضحيتها زوجة رجل تخلص منها ودفنها في منزل الزوجية، ثم تزوج شقيقتها، إلى أن اكتشفت الجريمة بعد مرور 38 عامًا.



بشرى سارة.. وزير التعليم: ⁠صندوق متخصص لدعم منسوبي التعليم

قال وزير التعليم، يوسف البنيان، إن الوزارة لديها ⁠صندوق متخصص لدعم منسوبي التعليم، وفق ما أفاد برنامج "الراصد".



تنبيه للمبتعثين حول استخدام رخصة القيادة فـي هذه الدول

كشف مركز خدمات الابتعاث، التابع لوزارة التعليم، عن مـدة استخدام رخصة القيـادة السعودية، أو ضرورة وجود رخصة دوليـة فـي العديد من الدول التي يتم الابتعاث إليها.



منع دخول الشاحنات الرياض وجدة والمنطقة الشرقية في هذه الأوقات خلال شهر رمضان

حددت الإدارة العامة للمرور، أوقات منع دخول الشاحنات في الرياض، ومحافظة جدة والمنطقة الشرقية خلال شهر رمضان المبارك.



بواسطة الذكاء الاصطناعي.. 11 معيارًا لتقييم المتاجر الإلكترونية

أطلقت وزارة التجارة اليوم الجمعة، مبادرة لتقييم المتاجر الإلكترونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بناءً على 11 معيارًا معتمدًا.





ثانيًا - دوليًا



ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة حتى يوم الأربعاء الـ159 على التوالي إلى 31.272 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 73.024 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.وصل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش السوداني استعادته مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية من قوات الدعم السريع شبه العسكرية.أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، يوم الخميس، عن السماح لمخالفي الإقامة بتعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامة خلال الفترة من 2024/3/17 وحتى 2024/6/17 وفق الضوابط والإجراءات.حذر خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا إلى مستويات مثيرة للقلق، وتزايد أعمال المضايقة والترهيب والعنف والتحريض على أساس الدين أو المعتقد في جميع أنحاء العالم ضد المسلمين.أعلنت الهند دخول قانون الجنسية المثير للجدل الذي تم إقراره في العام 2019 حيز التنفيذ، رغم إدانته من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان واعتباره تمييزيا ضد المسلمين.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، عن تحطم طائرة شحن عسكرية على متنها 15 شخصًا.أعلن مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت، اليوم الخميس، أن عطلا كبيرا في الاتصال بالإنترنت ضرب غرب ووسط إفريقيا.